Javier Milei crece exponencialmente en un país en llamas

La noticia política de la semana es el crecimiento del diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, dentro de un país conflictuado por la insatisfacción por parte de todos los espacios político-sociales. El economista liberal se posiciona como una solución para los jóvenes del conurbano y los punteros políticos catalogaron la situación como preocupante.

El diputado de Libertad Avanza, Javier Milei.

El conflicto entre el SUTNA (Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino) y los fabricantes de neumáticos por el arreglo salarial llegó a su fin. El acuerdo fue de un ajuste del 16% para el quinto tramo de la revisión salarial 2021/2022. Se totaliza un 66% de incremento salarial en ese período paritario.





La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, salió a apoyar la medida propuesta por el diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert, respecto al quite de la personería gremial a los sindicatos que realicen bloqueos contra empresas. La exministra de Seguridad expresó que "el derecho de huelga es incompatible con la ruptura de nuestra fuente de trabajo. Está muy bien lo que dice Espert de sacar la personería gremial al gremio, es algo que va a haber que reglamentarlo y tenerlo como una posibilidad, pero ahora, tiene que haber un freno a esta situación".

Toma de colegios en CABA.

La toma de colegios en CABA es un conflicto vigente. Estudiantes de al menos 12 escuelas secundarias mantienen la protesta en reclamo de viandas de calidad nutricional, mejor infraestructura y rechazo a las prácticas laborales en empresas. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, declaró que no van a ceder y que tampoco habrá diálogo bajo extorsión. El jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, afirmó que La Cámpora está detrás de las tomas en las escuelas de la Ciudad y afirmó que se trata de una cuestión política.

Milei enlaza otro enfoque importante en el panorama político social. Punteros políticos del conurbano revelaron en diálogo con MDZ que están preocupados por el crecimiento exponencial del economista liberal. Éstos expresaron que su intención era cuidarle los votos, como lo hicieron con Espert en 2019, para sacarle rédito electoral a Juntos por el Cambio. "Ahora a cara de perro con Milei", sentenció uno de ellos.

El diputado de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias.

El diputado de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias le realizó un estricto pedido a Milei de cara a las próximas elecciones. "Me parece que Javier Milei no se tiene que presentar. Va a restar votos para Juntos por el Cambio", expresó el legislador en diálogo con MDZ. Asimismo, el presidente de la cumbre mundial de Comunicación Política, Daniel Ivoskus, destacó que Milei "ya forma parte de la casta".



MDZ analizó el panorama electoral bajo la siguiente pregunta:"¿Te sentís representado por algún dirigente político en la actualidad?". El 80% de los lectores respondió que no. Asimismo, se consultó sobre el clima de tensión actual bajo la consigna:"¿A qué se debe principalmente la tensión y el desorden que se vive en la calle?". El 45% de los lectores del diario eligió la opción "a la pérdida de autoridad del Gobierno".