El duro contraste que hizo una senadora suarista entre Mendoza y Nación

La exministra de Cultura y Turismo Mariana Juri emitió un comunicado en el que mostró "dos modelos" de Gobierno. Remarcó el modo Mendoza con el que el radicalismo se identifica y lo comparó con "un Gobierno nacional que ha perdido el rumbo".

"El Gobierno de Rodolfo Suarez tiene un plan metódico, serio, responsable y abierto al diálogo. Sin estridencias, con sentido común. Frente a un Gobierno nacional que ha perdido el rumbo. Podríamos retrotraernos a la pandemia, momento donde a mi entender el Gobierno nacional perdió todo vínculo con la sociedad. Por ese entonces, el gobernador Rodolfo Suarez y su equipo diseñó estrategias y un plan de acción propio y valiente para frenar a un Gobierno nacional que se encaprichó en encerrarnos, prohibirnos trabajar y que nuestros chicos no estuviesen en las escuelas", comenzó diciendo Juri en una primera comparativa.

"Pretendieron negarnos los derechos afectivos más básicos como despedir a un ser querido o regresar a nuestros hogares. Mientras ellos, sostenían vacunatorios Vips o fiestas clandestinas. Y cuando parecía que hasta ahí llegaba el absurdo, el kirchnerismo presentó una denuncia penal por no haber prohibido que los mendocinos trabajen y estudien después de haber dictado un incomprensible decreto a la madrugada", dijo sobre el DNU por el feriado nacional tras el ataque a CFK y la denuncia del kirchnerismo local.

Sobre el funcionamiento de la Justicia, sostuvo: "El kirchnerismo nos negó a los argentinos la posibilidad de mejorar la Justicia. Se limitaron a dar media sanción, con ajustadísimo número a un proyecto para ampliar la cantidad de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nadie, con buenas intenciones, podría pensar que aumentando el número de miembros del máximo tribunal del país, la Justicia va a resolver algunos de sus problemas. Por el mismo tiempo, en Mendoza, el gobernador y su equipo proponían continuar un plan sostenido con mejoras a la Justicia enviando a la Legislatura un proyecto que otorga a la Corte una modalidad de funcionamiento más rápida y eficiente. Eso pasa en Mendoza y por eso las cosas resultan distintas. Un equipo de gobierno que estudia, se prepara y propone, pero, sin soberbia, escucha".

Además, puso en contraposición la postura de ambos frentes respecto a la eliminación de las PASO. "No se ha escuchado además otro argumento que no sea el del ahorro del gasto. Y en ese caso, nos preguntamos por qué no permiten avanzar con la Boleta Única, una herramienta electoral pedida por miles de argentinos y decenas de organizaciones de la sociedad civil que ahorra en términos económicos y ambientales. Mientras tanto en Mendoza, con tiempo y dando previsibilidad a los candidatos y a los electores, el año pasado el gobernador envió el proyecto de Boleta Única a la Legislatura y por ello los mendocinos tendremos la oportunidad de votar con esta herramienta electoral, moderna, ágil y económica que tienen la mayoría de los países del mundo", indicó Juri.

Sobre la semana de protestas que se pudo percibir tanto a nivel provincial como nacional, la senadora destacó que hay distintos modos de luchar. "En Mendoza hace tiempo venimos trabajando para que la protesta legítima no colisione con el derecho a la libre circulación. Se dictó en 2014 el Código de Convivencia, que se aplicó con éxito en la Ciudad y que validó incluso la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Por estos días y por la acertada decisión conjunta de la Justicia, el Gobierno provincial y la Municipalidad de Mendoza se levantó el acampe en la plaza Independencia. Sin violencia, pero con decisión. En contraposición, un Gobierno nacional que no logra resolver un solo conflicto que en este sentido preocupan a la sociedad argentina. Conflictos que atentan contra la propiedad privada y la pública. Las tomas de fábricas, apropiación de campos, cortes de calles y acampes", comparó.

Y por último, habló sobre el proyecto de Presupuesto 2023 que tiene la provincia y atacó al proyecto nacional. "El gobernador envió el presupuesto provincial que consolida una estrategia sostenida de baja de impuestos y de ejecución sostenida del gasto. Sin aumento de alícuotas con reducción de impuestos en actividades puntuales, entre otros aspectos. Mientras tanto, el Gobierno nacional creó e incrementó en 3 años: 22 impuestos y tributos. Además, presentó un presupuesto que no podrá cumplir a partir de plantear una inflación del 60% y otros aspectos que en aras a la brevedad no analizaremos aquí".

Y cerró con un duro mensaje: "Intuyo que el kirchnerismo ha quemado todos los puentes con la sociedad y hasta con sus propios electores, que estas medidas no son otra cosa que un intento por salvarse ellos mismos, sin importarle nada más. Seguiremos trabajando para lograr que este modelo de Mendoza pueda replicarse en el país. Los argentinos nos lo merecemos. No todo da lo mismo".