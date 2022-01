Patricia Bullrich y una picante indirecta a un gobernador de Juntos por el Cambio

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, hizo mención a las internas que vive Juntos por el Cambio, las cuales tuvieron mayor protagonismo en los últimos días en el momento que que el Gobierno nacional convocó a una reunión con el fin de poner sobre la mesa cómo se pagará la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Allí, aseguró: “No creo que ningún miembro de Juntos por el Cambio esté actuando bajo apriete”, dijo indirectamente en alusión a los dicho del gobernador jujeño, Gerardo Morales.

“Yo creo que lo que hay es un debate respecto de cómo posicionarnos frente a determinados temas que el Gobierno plantea; hoy en día todo es público, nada es algo que puede decirse primero lo discutimos al interior y después salimos con un mensaje unificado a la población. Pero las posiciones que finalmente se logran son unificadas, hemos logrado que en cada circunstancia esas posiciones se logren en unidad”, sostuvo en una entrevista a Radio Mitre.

“No creo que ningún miembro de Juntos por el Cambio esté actuando bajo apriete”.

“La posición era respecto a cómo plantear la relación con el Gobierno, si se iba a una reunión o no, son de forma y no de fondo. De fondo será cuando venga el acuerdo, por ahora no hay nada serio, no está el acuerdo, todavía está vacío”, dijo.

Y, respecto a lo sucedido en la presentación conducida por Martín Guzmán, indicó: “Al Gobierno cuando le decís que las condiciones para el encuentro son estas, no nos traigan un Power Point vacío de contenido, ahí no hay un plan. No se sabe cómo la Argentina va a terminar con su déficit, hay solo un paisaje nublado, en esta lógica es que el Gobierno dice ‘Bueno, saco la fecha de la reunión. Lo que presentaron fue un verdadero papelón, nada serio”.

Acerca de los dichos de Morales, puntualizó: “No creo que actué porque esté extorsionado, sino por su convicción de la responsabilidad que tenemos que tener. Se dio cuenta de que lo que había presentado el Gobierno era algo inconsistente”

El gobernador jujeño, Gerardo Morales.

Una semana tensionada

Las declaraciones de Bullrich se dan en un contexto de fricción con el gobernador radical de Jujuy, Gerardo Morales, quien encendió la polémica al afirmar que "esta deuda que se está negociando la contrajimos nosotros y lo menos que tenemos que hacer es ir y escuchar”.

Incluso, este domingo por la mañana esgrimió: “Imaginate, los halcones me pegan como para que tenga, pero no me preocupa, la del diálogo es la postura correcta. Acá hay gente que hace negocios políticos con la grieta, tanto el kirchnerismo como un sector muy radicalizado de nuestro espacio. Eso le hace muy mal al país. Yo estoy muy convencido de lo que digo, la posición es esta, hay que ir al diálogo".