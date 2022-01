Arde JxC: Gerardo Morales le respondió al sector más radicalizado del PRO

Gerardo Morales fue foco de fuertes críticas días atrás cuando cuestionó la postura de los gobernadores radicales y del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quienes se habían mostrado reticentes a participar de una reunión con el ministro de Economía, Martín Guzmán. "Esta deuda que se está negociando la contrajimos nosotros y lo menos que tenemos que hacer es ir y escuchar”, dijo sin titubeos el gobernador de Jujuy y presidente de la UCR.

Las respuestas del sector más duro de Juntos por el Cambio, al cual se lo ha denominado “los halcones”, no se hicieron esperar. Patricia Bullrich y Fernando Iglesias fueron algunos de los más polémicos a la hora de expresarse. Sin pruritos, el fuego amigo fue en privado y también en público.

Sin embargo, Morales continúo adelante con la organización del próximo encuentro entre la oposición y el titular de la cartera de Economía. Esto lo ha hecho mantener continuas conversaciones con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

Este domingo, durante una entrevista con radio Mitre, el jujeño ratificó que el mismo se realizará entre el 17 y 18 de enero en el Congreso y se mostró preocupado por la cercanía de la fecha de arreglo: “La gestión está en manos del gobierno nacional. No tiene mucho tiempo para acercar posiciones con el Fondo”.

Al ser consultado acerca de sus dichos, el mandatario decidió ampliar sus declaraciones y responsabilizar a la actual gestión: “Hay un discurso dual del Gobierno que no ayuda a lograr un acuerdo. A la oposición no nos toca gestionar. En el tema de la deuda hay una responsabilidad transversal a todos, incluso el mismo PRO, que por ahí se molesta porque fuimos nosotros a buscar al Fondo. Es mucho mayor la deuda que nos dejó Cristina y la que generó el Gobierno. Algunos se enojan pero es así, los que fuimos al Fondo fuimos nosotros. La reunión no resuelve situaciones, será el Congreso el que debata los números fino”.

Sin embargo, no dudó en responder a las críticas que se le hicieron desde su propio frente. “Imaginate, los halcones me pegan como para que tenga, pero no me preocupa, la del diálogo es la postura correcta. Acá hay gente que hace negocios políticos con la grieta, tanto el kirchnerismo como un sector muy radicalizado de nuestro espacio. Eso le hace muy mal al país. Yo estoy muy convencido de lo que digo, la posición es esta, hay que ir al diálogo. Hay que hacer todo lo posible que se llegue a un acuerdo. Hay algunos en nuestro espacio que piensan que cuanto peor mejor y eso no le conviene a la gente. Veo algunos editoriales, también, que terminan tomando partido en esta grieta, porque también han sido muy duros desde el kirchnerismo. En Jujuy sufrimos mucho con la irracionalidad extrema, que es lo que representa el kirchnerismo. Pero en el tema de la deuda tenemos que tener un alto grado de responsabilidad”.