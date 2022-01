Gabriela Cerruti reveló el motivo por el cual Larreta no fue a la reunión con Alberto Fernández y Martín Guzmán

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, se refirió en duros términos a las negociaciones que el Gobierno mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y criticó al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, por haber faltado el miércoles a la reunión de la cual participaron el presidente, Alberto Fernández, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, junto a todos los gobernadores o enviados en representación de los mismos.

Cerruti comenzó asegurando que “el Fondo Monetario Internacional pide una política de ajuste que el Gobierno no está dispuesto a aplicar” y aseguró que el debate sobre la negociación abarca “a toda la sociedad”, durante un conferencia de prensa que brindó en Casa de Gobierno.

"La reunión es optimista de cara al acuerdo. Las negociaciones se tensan en algún momento, nosotros creemos que está avanzando. Argentina tiene muy claro que no va a llevar ningún tipo de ajuste y esperamos que el FMI flexibilice su pedido", dijo la funcionaria nacional.

Por otra parte, echando leña al fuego de la interna dentro de Juntos por el Cambio, destacó el gesto del gobernador jujeño Gerardo Morales, quien reconoció que fue el Gobierno de Mauricio Macri el que tomó la deuda con el FMI y que por tanto, "lo mínimo que puede hacer ahora la oposición es escuchar".

Acto seguido, criticó a Rodríguez Larreta por el faltazo y reveló el supuesto motivo por el cual el referente del PRO decidió no asistir a la convocatoria en la cual se dieron algunos detalles de lo que se está negociando con el organismo internacional.

"Nos parece muy importante la postura del gobernador Gerardo Morales. No nos llama la atención que no haya venido Horacio Rodríguez Larreta, él le dijo al presidente que no puede participar porque tiene problemas internos Juntos por el Cambio", lanzó Cerruti.

"Con el sector duro de Juntos por el Cambio no estamos negociando, ellos viven su propia película. Nosotros llevamos adelante políticas de Estado y conversamos con todos los sectores", cerró.