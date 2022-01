Un intendente criticó duramente al Gobierno provincial por el Pase Sanitario

El intendente de San Rafael, Emir Félix, se refirió a las afirmaciones del ministro de Gobierno de la provincia de Mendoza, Víctor Ibáñez, quien dijo que la aplicación del Pase Sanitario será un asunto de los municipios y de los privados.

Sobre aquello, Emir Félix entiende que "es algo bastante ilógico, porque quienes saben cómo está la situación sanitaria y la cantidad de internados son los miembros del Gobierno provincial. En definitiva, son ellos los que tienen que decidir".

"Si los municipios toman una decisión sin entender la situación general sería muy apresurado. Me parece que hay que apostar a que no colapse el sistema sanitario con prácticas en forma conjunta, aún cuando no estemos de acuerdo. Hay que ver la proyección que pueda generar este nivel de contagios tan elevado. Y la información precisa de lo que pasa lo tiene el Gobierno de la provincia", insistió el intendente.

El intendente de San Rafaela, Emir Félix, dijo en Salud no vale el "oponerse a todo".

El jefe comunal sanrafaelino no quiso opinar sobre si la provincia toma esta decisión como una medida sanitaria o por cuestiones políticas, pero sí dijo que "este permanente 'oponerme a todo' no se puede dar en la salud, que es algo que debe abordarse con decisiones y fundamentos objetivos. Yo no he visto tantas contradicciones entre la ministra de salud de la Nación y la de la Provincia".

Volviendo al Pase Sanitario, Emir Félix entiende que "un privado tiene el derecho de manejar esa variable si quiere sentirse protegido. Si quiero hacer un cumpleaños y exigir que los invitados que asistan tengan la vacunación completa, lo puedo hacer". Pero a nivel municipio, "todo ese control hay que hacerlo en función de la información sanitaria, que no siempre es precisa".

Finalmente, mencionó que "hoy no se pueden tomar decisiones a dos meses, porque la información es muy dinámica. Pero si hay peligro de colapso sanitario, hay que tomar medidas".