En las próximas semanas se conocerá la "letra chica" del acuerdo con el FMI

El acuerdo anunciado entre el Gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) será completado en las próximas semanas con el detalle de los aspectos técnicos de las políticas financieras, fiscales y monetarias, de acuerdo con lo adelantado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el propio organismo multilateral de crédito en su declaración formal.



El entendimiento que se suscribirá no será un stand by como el de 2018, sino uno de Facilidades Extendidas o "Extended Fund Facility" (EFF).



La principal diferencia entre ambas modalidades es la duración más larga del EFF pero también su mayor nivel de exigencia en los requisitos, algo que no formaría parte del entendimiento alcanzado según lo señalado por Guzmán en la conferencia de prensa de ayer.



Respecto de la redacción definitiva, Guzmán aclaró que el trabajo de los memorandos de políticas económicas y financieras va a demandar "algunas semanas", en tanto en el Fondo se indicó que proseguirán las gestiones "en las próximas semanas para llegar a un acuerdo a nivel del personal técnico".



"Como siempre es el caso, el acuerdo final sobre un acuerdo de programa estaría sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI", completó el organismo.





En ese sentido, el jefe del Palacio de Hacienda puntualizó el hecho de que "no haya políticas de ajuste", en tanto el presidente Alberto Fernández precisó en su mensaje que no habrá reforma laboral ni previsional, del mismo modo que no se pondrá como requisito la privatización de empresas públicas.



La duración del acuerdo será de treinta meses, con diez revisiones trimestrales.



Del resultado de esas revisiones dependerán los desembolsos periódicos del programa, equivalentes en su totalidad a los US$ 44.500 millones que deben refinanciarse del préstamo de 2018.



"Con esos desembolsos se irán haciendo los pagos del programa que había acordado el gobierno anterior y el remanente se utilizará para ir acumulando reservas", aclaró Guzmán.



El déficit fiscal primario (ingresos totales menos gastos totales, sin incluir los servicios de la deuda) tendrá una reducción gradual, con un equivalente al 2,5% del Producto Bruto Interno en 2002, 1,9% en 2023 y 0,9% en 2024, en el marco de "una economía que se recupera".



El financiamiento monetario, consistente en la asistencia financiera del Banco Central al Tesoro Nacional por adelantos transitorios y/o transferencia de utilidades, caerá al 1% del PBI en 2022 (fue del 3,7% en 2021 y de 7,3% en 2020), alrededor del 0,6% en 2023 y cercano a cero en 2024.



La reducción del déficit primario y de la asistencia financiera del BCRA se enmarcan en "una política fiscal que no inhiba la continuidad de la recuperación", en la que "el Estado va a poder tener un rol moderadamente expansivo con el gasto en términos reales creciendo en forma moderada".





La política cambiaria no tendrá modificaciones y "no va a haber ningún salto cambiario", manifestó Guzmán.



Al respecto, entre los supuestos macroeconómicos del proyecto de ley de Presupuesto 2022 que finalmente no fue aprobado por el Congreso, la cotización del dólar para fin de año está prevista en $131,10.



En ese marco, se apunta a que las reservas internacionales del Banco Central tengan a lo largo de 2022 un incremento de US$ 5.000 millones.



El FMI señaló que se convino con el gobierno que "una estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva será fundamental para mejorar la composición del gasto público", aunque no se aportaron precisiones sobre a cuánto ascenderían esos recortes, tanto para el gas como para la electricidad, además de no incluir al transporte público.



Ambas partes coincidieron en la necesidad de subir las tasas de interés a niveles reales positivos, de manera de "respaldar el financiamiento interno y fortalecer la estabilidad". En la actualidad la tasa de referencia se encuentra unos diez puntos porcentuales debajo de la inflación.



A diferencia de acuerdos anteriores, se parte de considerar a la inflación como un fenómeno "multicausal" según Economía o como "parte de un enfoque múltiple" en los términos del FMI, que incluye aspectos de la estructura productiva, monetario, financiero y de coordinación de expectativas por parte del Estado.





En ese marco, el Ministerio subrayó que "los acuerdos de precios van a tener un rol y un espacio importante en el esquema inflacionario".



Funcionarios de economía mencionan el propósito de "una mayor expansión de la inversión pública" y que "se va a respetar la Ley de Financiamiento de la Ciencia y la Tecnología".



Economía puntualizó que "se trabajará en fortalecer la administración tributaria buscando atacar los problemas de evasión que han existido en la Argentina, sobre todo en el segmento de mayor contribución y también disponer de medidas para atacar los problemas de lavado de dinero".