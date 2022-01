Alberto "no": el curioso enfoque del discurso del presidente para anunciar el acuerdo con el Fondo

Alberto Fernández eligió anunciar el acuerdo con el FMI priorizando lo que “no es”, sin dar detalles. De manera casi culposa, el presidente sugirió que se sacó la soga del cuello.

Alberto no explicó qué implica, qué cedió, cuánto y cómo se pagará la deuda con el FMI. En cambio, enumeró lo que el acuerdo "no es", en varias frases. Acá los 9 "no" de Alberto.

"Este acuerdo no contempla condiciones que posterguen el desarrollo"

"No restringe, no limita, no condiciona los derechos de nuestros jubilados"

"No nos obliga a una reforma laboral"

"No nos impone llegar al déficit cero"

"No impacta en los servicios públicos"

"No relega nuestro gasto social"

"No habrá caída del gasto real"

"Tampoco dispone saltos devaluatorios"

"Este acuerdo no nos condiciona"

El acuerdo llegó sobre la hora, el mismo día en que Argentina debía pagar un vencimiento de la deuda con el FMI. Por eso el propio Presidente dijo que tenía "la soga en el cuello".