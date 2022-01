Hay un dato que le da razones a Patricia Bullrich sobre Horacio Rodríguez Larreta

En las cercanías de Federico Benedeto estas últimas semanas había cierta preocupación. Los datos que daban los casi cotidianos sondeos encargados por Horacio Rodríguez Larreta le mostraban algunas cosas favorables y otras que no. Entre aquellas que no estaban a la altura de las expectativas del jefe de gobierno era que dejó de ser, desde hace más de un mes, el dirigente con mejor imagen ya que Patricia Bullrich lo superó en la consideración general de la opinión pública.

"Antes los sectores menos comprometidos con la pelea política, los que considerábamos como la ancha avenida del medio preferían a Horacio sobre Patricia. Ahora ya esos grupos manifiestan la prefieren a ella, también", soltó un importante analista que siempre presta atención a estas cuestiones y que trabaja, desde hace años, con los principales dirigentes políticos del país.

En una reunión con empresarios argentinos en Punta del Este, según el relato de Matías Moreno, en La Nación, la actual presidenta del PRO dijo que "en las actuales circunstancias, en la Argentina se necesita mucho coraje para lo que viene... El país requiere un cambio rápido y disruptivo. Y hay que animarse, no hay lugar para dudas".

Consultados sobre si esos dichos fueron dirigidos directamente contra Horacio Rodríguez Larreta, a quienes buena parte de la dirigencia opositora lo not menos firme y concreto en aspectos que tienen que ver con el gobierno nacional, en el entorno de la ex ministra de Seguridad negaron tal situación. "Lo dijo de manera genérica, pero describió lo que ella cree que tiene que hacer el espacio".

El gobernador jujeño Gerardo Morales también ha tenido más de una opinión diferenciada sobre la dureza que hay que adoptar contra las medidas y planes del gobierno nacional. "Pero nadie lo puso como una víctima de ese discurso. Y no fue así. Simplemente marcó una posición". Para la exfuncionaria macrista tiene que haber una plataforma electoral de la oposición que puntualice muchos aspectos que hoy están en duda sobre economía, política laboral, asistencia a los desocupados y política exterior, entre otros elementos claves.

Dentro del PRO todos perciben que finalmente, a pesar del crecimiento de "Pato", el alcalde porteño terminará siendo el candidato de esa fuerza. Para esto creen que cuenta con el apoyo de los más importantes referentes de lo que Durán Barba consideró "Círculo Rojo", que maneja no solo financiamiento, sino conexiones y medios en el país y el exterior.

Según una encuesta que hizo circular su equipo de trabajo, firmada por D' Alessio Irol, Bullrich es la dirigente con mejor imagen del país en la actualidad, con el 54% de imagen positiva en todo el país, siendo Córdoba y CABA los lugares con mejor ponderación personal. Inclusive en la provincia de Buenos Aires la exministra de Seguridad alcanzó, en diciembre de 2021, el 49% de las opiniones favorables.

También describe un significativo descenso en su imagen negativa, que en los últimos meses bajó del 53% al 41% en todo el país mientras que en la provincia de Buenos Aires la merma fue del 11%, lo que provocó que, por primera vez, tuviera una diferencia positiva en el principal distrito electoral del país.

"Parece que empieza a rendir las posturas firmes contra la más ambiguas", se resignó un dirigente bonaerense que trabaja para el jefe de gobierno porteño a quien, no sólo Benedeto, le piden que no ingrese en discusiones que lo pueden alejar de un electorado que, en un año, necesitará.

Otro de los "disruptivos" que reapareció este fin de semana fue Facundo Manes. Fue en Mar del Plata, donde hoy presentará el libro que escribió junto con Mateo Niro, Ser Humanos, en el Torreón del Monje. El neurocientífico volverá a tomar distancia de las posturas más liberales de sus socios del PRO y comenzará a trabajar para que el radicalismo tenga una postura más gravitante en la discusión de Juntos por el Cambio.

"Ojalá no se vaya de mambo y volvamos a tener que explicar que no queremos romper con nadie", le expresó a MDZ uno de sus más importantes dirigentes. La elección de Mar del Plata no fue casual. No solo porque la Ciudad Feliz está repleta de turistas. Sino porque de ahí es quien más lo acompañó para que se vuelque a la actividad política partidaria, el presidente de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad, uno de los dirigentes con mejor y más frecuente diálogo con sus pares del PRO.