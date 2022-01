El negativo pronóstico económico de Eduardo Duhalde para el 2022

Eduardo Duhalde nuevamente realizó declaraciones que dejan en una delicada posición al peronismo. Es que, el expresidente lanzó un pronóstico económico muy oscuro para el país y puso en duda que Argentina pueda llegar a arreglar con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El dirigente justicialista analizó la realidad económica del país en diálogo con Radio Colonia, allí explicó que el contexto actual es "multicausal" y que los dirigentes suelen cometer frecuentemente el mismo error: "Tienen la "infeliz idea de querer resolver todo a la vez y al final no se resuelve nada".

Bajo esta premisa se animó a vaticinar que durante 2022 a los argentinos "no nos va muy bien". Es que, según su análisis, "los usureros siempre ganan". Estos últimos dichos fueron dirigidos directamente hacia el Fondo Monetario Internacional, aunque confesó que desconoce cómo culminarán la negociaciones con la entidad internacional.

"En el caso de los países cada uno tienen sus programas y hacer campañas sobre eso. En Argentina ya lo he dicho, hay que trabajar y producir, así de sencillo y así de difícil", explicó.

Futuro político

Duhalde aseguró que su carrera en un cargo político ya ha llegado a su fin, con estas declaraciones descartó que exista la posibilidad de volver a ser candidato para algún cargo. "No es que me gustaría o no me gustaría, acabo de cumplir 80 años y uno no está para esos trastes; sí para colaborar, para ayudar, sí para trabajar con todos los partidos", indicó.

En este sentido expresó que le gustaría sentarse a dialogar con el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta, Cristina Kirchner, el ex presidente Mauricio Macri o con cualquier político fuerte de los partidos. "A pocos meses de asumir el Presidente me sorprende. Me llamó y me dijo: "¿Qué te parece si hacemos una Moncloa argentina?", contó Duhalde al tiempo que lamentó que la propuesta no tuviera éxito y enfatizó: "Me sorprende que no se den cuenta que es absolutamente factible".