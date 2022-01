El filoso cruce de Victoria Tolosa Paz contra diputados del PRO

La bomba que arrojó ayer Victoria Tolosa Paz contra la exgobernadora de Buenos Aires generó una rápida onda expansiva cosechando críticas de diferentes legisladores del PRO. La diputada del Frente de Todos dijo que "Vidal es la jefa de la banda más grande de persecución" y recibió un abanico de respuestas.

"Banda son los que metieron la droga en toda la provincia de Buenos Aires y los mata fiscales", disparó Fernando Iglesias en defensa de Vidal y apuntando contra el kirchnerismo por la muerte de Alberto Nisman.

Banda son los que metieron la droga en toda la provincia de Buenos Aires y los mata fiscales. Estudiá @vtolosapaz pic.twitter.com/rlRBz1HzUd — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) January 21, 2022

"Diputada Victoria Tolosa Paz hoy hace falta verdad y buena fe Provincia Buenos Aires esta desbordada La violencia pega en las calles María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo trabajaron mucho contra las mafias. Debería consultarlos Axel Kicillof, está perdido. No sume mala fe y confusión", agregó el diputado Omar De Marchi.

No sume mala fe y confusión.https://t.co/JLlOivUBDN — Omar De Marchi (@omardemarchi) January 21, 2022

Incluso, Tolosa Paz mantuvo un cruce virtual con el diputado Cristian Ritondo quien afirmó que "persecución vivió Vidal cuando se tuvo que mudar con sus hijos a una base militar por dar una lucha sin cuartel contra el narcotráfico en la Provincia". "Algunos luchamos contra las mafias y otros conviven con ellas", manifestó Ritondo y Tolosa Paz no tardó en contestar.

.@vtolosapaz persecución vivió Vidal cuando se tuvo que mudar con sus hijos a una base militar por dar una lucha sin cuartel contra el narcotráfico en la Provincia. Algunos luchamos contra las mafias y otros conviven con ellas. pic.twitter.com/oKHcNFxV9V — Cristian Ritondo (@cristianritondo) January 20, 2022

"Cristian ya no va mas el papel de víctima para Vidal, ya está grande para defenderse sola, sobre todo ante la justicia. Te aclaro que Vidal además de autorizar la mesa de persecución y armado de causas, tal cual lo dice Villegas su ministro de trabajo es la misma que permitió la instalación de cuatro bases para escuchas ilegales en la provincia de Buenos Aires y sin orden judicial. Contestale a Majdalani que es la que lo dijo ante la bicameral, a mi no hace falta que me aclares nada sobre Vidal, sí a las y los ciudadanos de nuestra Provincia", retrucó la diputada del Frente de Todos.

"No sé quién les escribe el guion Cristian, pero revisen antes de exponerse así. Las obras de refacción en la base aérea de Morón, Vidal las inició el 15/12/2015, es decir, a días de asumir. Y lo hizo porque no encontró barrio cerrado en Morón cerca de la escuela de sus hijos", finalizó.