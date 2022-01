Detalles del vergonzoso desplante que sufrió la delegación de Mendoza en San Juan

Una vez más volvieron a generarse cortocircuitos entre el Gobierno nacional y autoridades de la provincia de Mendoza. Ocurrió durante el lanzamiento del Clúster Renovable Nacional, evento en el que estuvo presente el vicegobernador Mario Abed en representación de Rodolfo Suarez. El mandatario reconoció que fueron recibidos de forma despectiva y que "fue un mal día".

En diálogo con LV10 el vicegobernador admitió que los hicieron esperar durante tres horas en el Centro Cívico sin darles ningún tipo de información sobre la demora. Por otro lado, reconoció que le habían pedido que prepare un discurso pero que al final no le permitieron hablar.

"Fue un mal día. Teníamos y tenemos expectativas en el clúster. Nosotros sabemos hacia donde vamos y queríamos mostrar nuestros proyectos y no pudimos", manifestó Abed.

"A las 15.25 estaba en el centro cívico, a la hora que nos dijeron y no supimos nada hasta las 18.30 que comenzó todo. Pero no nos dijeron qué pasaba. Yo estuve sólo sentadito esperando", reconoció el vicegobernador.

Abed sostuvo que apenas cruzó un saludo con el presidente Alberto Fernández y que tampoco se reunió con Sergio Uñac. "Había una silla con mi nombre atrás de la mesa principal, donde estaban los gobernadores y el presidente", sostuvo.

"Nadie me trató en San Juan, nunca me junté con nadie de protocolo. En un momento me dijeron que subiera al escenario pero por otra puerta entró la comitiva oficial", narró el mandatario mendocino.

Sobre el acta que se firmó aclaró que más que un convenio se trató de un acta acuerdo. "Los convenios todavía no están firmados", aseveró bajándole el precio a la importancia de los anuncios realizados más allá de que afirmó que Mendoza está entusiasmada con la creación del Clúster.