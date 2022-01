Tensión por Portezuelo del Viento: Alberto Fernández y un frío cara a cara con funcionarios mendocinos en San Juan

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, arribó a San Juan este martes para llevar a cabo el lanzamiento del Clúster Renovable Nacional, un organismo público privado con representación de las provincias de San Juan, Río Negro, Catamarca, Neuquén, Mendoza y La Rioja. El gobernador mendocino, Rodolfo Suarez, no asistió y fue Mario Abed, vicegobernador, quien acudió en su lugar. Acompañaron a Abed el ministro de Economía, Enrique Vaquié, y Pablo Magistocchi, titular de EMESA.

Lo sucedido se da bajo un contexto de tensión existente entre Mendoza y Nación por la presión para iniciar las obras de Portezuelo del Viento, considerando que el mandatario nacional es quien tiene la decisión final y se espera su laudo presidencial este viernes, lo cual desde el Gobierno provincial esperan con ansias.

"No hubo antesala. Al Mario Abed lo convocaron a las 15:30. El presidente llegó a las 18:00. Se saludaron nada más", aseguraron fuentes cercanas del Gobierno a MDZ. En tanto, al consultar sobre si Rodolfo Suarez pidió que haya una charla o aproximación sobre Portezuelo del Viento, señalaron que "no es la idea porque no es el tema central de la jornada".

La contracara del evento es que también se firmó un acuerdo entre la empresa mendocina IMPSA y EPSE (empresa estatal de energía en San Juan), bajo el visto bueno del ministro Matías Kulfas.

El vicegobernador mendocino, Mario Abed, firmó el convenio, en lugar de Rodolfo Suarez.

En concreto, este martes, el presidente Alberto Fernández llegó a las 16.50 a San Juan, donde fue recibido en el Aeropuerto Domingo F. Sarmiento por el gobernador Sergio Uñac.

La iniciativa del Clúster busca favorecer la producción de bienes, tecnologías y servicios asociados a la generación eléctrica de fuentes renovables. De esta forma se busca retomar el diseño y desarrollo de equipamientos para la generación de energía solar fotovoltaica, eólica e hidroeléctrica a nivel nacional, inicialmente

Allí, Fernández viajó con una comitiva compuesta por los ministros de Economía, Martín Guzmán, de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, de Interior, Eduardo de Pedro, y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié; los secretarios de Energía, Darío Martínez, y de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, Ariel Schale; la secretaria de Minería, Fernanda Ávila, y el titular del Banco Nación, Eduardo Hecker.

Participaron los mandatarios de Río Negro, Arabela Carreras; de Catamarca, Raúl Jalil; de Neuquén, Omar Gutiérrez; de Mendoza, Mario Abed (vicegobernador) y de La Rioja, Ricardo Quintela, según informó el Gobierno nacional a través de un comunicado.