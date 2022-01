Alfredo Cornejo lanzó un filoso comentario tras la carta de Cristina Fernández de Kirchner al FMI

El senador nacional de Juntos por el Cambio y exgobernador mendocino, Alfredo Cornejo, se refirió a la reciente y sorpresiva carta publicada por la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en la cual atacó al Fondo Monetario Internacional (FMI) por "salvarle el Gobierno a Mauricio Macri y ayudarlo a ganar las elecciones".

El escrito de la ex presidenta, que se titula "Pandemia Macrista vs Pandemia COVID-19", dio un lapidario diagnóstico del momento de la Argentina, responsabilizando al ex presidente Mauricio Macri. "Lo que nosotros sí sabemos es que en Argentina lo que nunca se va acabar es lo que nos pasó -y nos pasa- por la pandemia macrista, cuando en el año 2018 Macri trajo al FMI de vuelta a la Argentina", destacó, entre otras críticas hacia la anterior gestión.

En ese sentido, Cornejo expresó en su cuenta de Twitter: "Otra vez escribe Cristina Fernández de Kirchner, pero esta vez es la Carta de Intención para el default de Alberto Fernández. Perdió la capacidad de redactar, pero mantiene el espíritu de culpar al otro de la incapacidad del Gobierno".

En tanto, el diputado nacional Fernando Iglesias también se sumó a las críticas e ironizó acerca de lo manifestado por CFK, quien sostuvo en su escrito que "la pandemia macrista nos quita las divisas que tanto necesitamos como país porque al FMI hay que pagarle completa y exclusivamente en dólares… porque por más que le insistimos no nos acepta pesos".