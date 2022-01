El detonante que podría frustrar el encuentro de Martín Guzmán con Juntos por el Cambio

Si bien está previsto que mañana se de un encuentro entre referentes de Juntos por el Cambio y el ministro de Economía Martín Guzmán, aún no está confirmado que vaya a suceder. Sobre todo, porque el gobierno no responde consultas que llegan desde el frente opositor y que podrían condicionar su presencia en la reunión. "La oposición le pide a Guzmán los números detrás del concepto que defiende el gobierno de que quiere cumplir las metas fiscales con crecimiento y no con ajuste", remarcó periodista Carlos Burgueño en MDZ Radio.

La falta de claridad podría dinamitar la reunión que se viene negociando desde hace semanas. Las idas y vueltas podrían continuar ante la falta de certidumbre respecto al programa económico que plantea Alberto Fernández ante el FMI.

"El problema es que el gobierno no tiene acuerdo con el FMI y le pide a la oposición que avale algo que no saben ni siquiera qué es. El que gobierna es Alberto Fernández en una coalición con tres grupos de accionistas: el principal es el kirchnerismo, después está el albertismo y Sergio Massa. El problema es que no todo el gobierno nacional está de acuerdo. Todavía no se sabe qué piensa el kirchnerismo ni se conoce el contenido de la negociación", adhirió.

Estas incertidumbres son las que tiran atrás la reunión. "La oposición le pide a Guzmán los números. Saber de qué están hablando. Desde el gobierno nacional se dice que el FMI pide ajuste y que el gobierno no está dispuesto a hacerlo. Que quieren cumplir las metas fiscales pero a partir del crecimiento y no desde el ajuste. Pero ese es un concepto que está bien y es razonable, pero... ¿sobre qué números de crecimiento? ¿Qué números de déficit fiscal? ¿Qué nivel de reservas? ¿Qué porcentaje de inflación?", subrayó Burgueño.

En Juntos por el Cambio entienden que esas preguntas no tienen respuesta porque el propio Gobierno no las conoce. Sobre todo por las diferencias internas que existen entre sus integrantes.

Ante ese escenario, no descartan dar de baja la asistencia. Si eso llega a ocurrir, el oficialismo no podrá mostrar ante el FMI el acompañamiento de la oposición para darle fuerza a la propuesta de Guzmán.

"Cerrar un muy mal acuerdo para Argentina es mucho mejor que no llegar a un acuerdo. Lo que viene es duro y difícil pero creo que habrá acuerdo que traerá cierta cantidad de ajustes pero ayudará al país a disciplinar sus números.

"Más allá de eso, si uno reúne los datos de la semana estamos lejos del acuerdo y cada vez más cerca de darnos en la frente con el iceberg de fines de marzo: el vencimiento de 4080 millones de dólares. Si no tenemos una carta de intención al menos para esa época, nos vamos a dar con el iceberg", finalizó Burgueño en MDZ Radio.