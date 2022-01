Javier Milei defenestró a la periodista española que cuestionó el sorteo de su sueldo

Javier Milei salió a responderle a la periodista catalana Pilar Rahola, conocida por su corriente de pensamiento ligado a la izquierda nacionalista, luego de que ésta cuestionara el sorteo del sueldo de diputado nacional del economista libertario y lo tildara de "demagogo". Allí, dijo que con "su dinero hace lo que se le de la gana".

En concreto, Rahola sostuvo que “no puede llegar cualquiera a la dirigencia política, tiene que llegar el mejor. ¿O qué tipo de sociedades creamos? El que llegue a un cargo público debe ser el mejor preparado intelectualmente, el que tenga dotes de mando y que sea honesto. A mí Milei no me parece más honesto por regalar su sueldo, me parece más demagógico”.

“No se puede jugar con la dignidad de un cargo público. Un cargo público significa que una persona deje su actual trabajo para servir a la Nación, y tiene que tener un sueldo regulado y razonable que le permita ser un buen profesional y un buen dirigente político. Con eso no se juega".

En ese sentido, días después Milei le contestó en el mismo programa donde fue emitida la entrevista.

"Le sugeriría a la señora que se informe mejor. Critica tan vagamente, desconociendo la situación es de alguien muy precario. Con esto queda muy claro que la gente no acepta la libertad", dijo.

Y agregó: "Si yo estoy desempeñando un cargo y a mí se me paga ese dinero, yo puedo hacer con ese dinero lo que se me de la gana. ésta mujer está alineada con la izquierda , por lo tanto parece que es muy difícil que salga de visiones tan totalitarias".