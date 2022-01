La propuesta de Milei llegó a España y fue tachada de demagógica

La política catalana Pilar Rahola, conocida por su corriente de pensamiento ligado a la izquierda nacionalista catalana, fue entrevistada en el programa de LN+, allí comentó que el poder del populismo (de izquierda o de derecha) es fuerte en la Argentina. Es que, según entiende, se aportan soluciones muy simple a problemas muy complejos. En su discurso argumenta que esta táctica no alimenta el pensamiento crítico de los ciudadanos sino que “alimenta el estómago y a veces el bolsillo”.

“El populismo es una forma de facismo, convierte al pueblo en súbditos que le piden siempre a la 'mamá patria' o 'papá Estado' que regale dinero pero nunca los trata como seres civilizados y adultos. Es una infantilización de la sociedad.”, comentó Rahola en LN+.

En un momento de la entrevista, se le pregunta su opinión acerca de Javier Milei y su reiterado discurso sobre “la casta política”. La periodista española responde que, en principio, no es de su agrado.

“No me acaba de gustar, porque me recuerda muchísimo los discursos de antisistema se dan en Europa. Tanto en populismos de extrema derecha como de populismos de extrema izquierda, que también hablan de la 'casta'..”, expresó la periodista.

“Es evidente que cuando los líderes políticos se instalan en la corrupción y en la indecencia de no pasar por los juzgados, la sociedad acaba pensando que son una 'casta social' y cualquier discurso que ataque globalmente a los políticos siempre puede funcionar. Atacar a 'la clase política' no es bueno, porque las democracias se fundamentan en las dirigencias políticas. Lo que hay que atacar es a los políticos corruptos.”, añadió la exfuncionaria del congreso español.

Ese discurso tan populista de “llegó aquí, soy el llanero solitario y estos son los malos”, termina siendo un discurso vacío de soluciones factibles en el plano económico, social, etc.

Siguiendo con el tema, los periodistas de LN+ redoblan la apuesta y le preguntan su opinión acerca del famoso sorteo que hace el político libertario de su dieta como diputado. Ya es de público conocimiento que la página colapsó a horas de ser creada.

“Es un horror. Los dirigentes políticos tienen que tener buenos sueldos, porque yo quiero que los mejores profesionales de la sociedad vayan a la dirigencia política. La idea del sueldo bajo a un político no es buena. El problema de un político no es su sueldo, el problema es la corrupción. Si él quiere regalar dinero, que regale el suyo pero no el sueldo de un líder político. Los países más serios tienen políticos bien pagados”, respondió Pilar.

Siguiendo su línea de razonamiento, Pilar sostuvo que el gobierno tiene que estar compuesto por los mejores profesionales del país y que ellos, al ejercer su cargo tienen derecho a un sueldo digno de este. Agregó que la conducta de Milei con su sorteo es igual a un paternalismo producido siglos anteriores, refiriéndose a la época feudal. “Es absolutamente inaceptable”, proclamó Rahola en LN+.

La famosa periodista dio razones por las cuales el acto del libertario no da una buena imagen de la política. En primer lugar, explica que esto da una falsa idea de que los únicos que pueden acceder a la política son los más ricos, que les sobre el dinero. En segundo lugar, aclara que esto le daría otro valor a la dirigencia política.

“No puede llegar cualquiera a la dirigencia política, tiene que llegar el mejor. ¿o qué tipo de sociedades creamos? El que llegue a un cargo público debe ser el mejor preparado intelectualmente, el que tenga dotes de mando y que sea honesto. A mí Milei no me parece más honesto por regalar su sueldo, me parece más demagógico”, proclamó la tertuliana española .

Cuando se le muestra el recibo del sueldo del diputado libertario y se le comenta que el sitio de la inscripción del sorteo colapsó a las pocas horas, la exdiputada española respondió diciendo: “¿Qué está diciéndole a la sociedad? ¿Quiere dar la idea de una sociedad de pobres desgraciados que se apuntan corriendo a una especie de lotería para ganar un `dinerito´ de un político? ¿De verdad no les parece esto indecente?”, preguntó Pilar. Según ella, esta errada idea va en contra de construir una Argentina con una sociedad civilizada y madura, donde todos tengan los sueldos que les corresponde, donde nadie robe y que los políticos sean serios. ”¿Esto que es? ¿La lotería de navidad? Eso es jugar con el dolor económico de la gente, corriendo a ver si le toca. ¿Cómo van a tomarse en serio a Argentina con dirigentes que dicen estas cosas?”, exclamó disgustada.

Los reporteros del programa le mencionan que el argumento que Milei utiliza para justificar el sorteo fue que, en principio, regalar su sueldo como diputado había sido una promesa de campaña. Que el sorteo demuestra que él cumple con lo prometido. Pero la exfuncionaria española contesta que, en primer lugar, esa es una terrible propuesta de campaña. Que la gente que lo votó se tendría que haber dado cuenta que sus promesas de campaña eran una locura. Opinó que si Milei quisiera repartir dinero, que se ponga en la plaza pública y que diga que regala una parte de su patrimonio. Cree que si el economista quisiera ser un funcionario “creíble”, que no sortee su sueldo, que trate de promover un paquete de medidas que mejoren la calidad del sistema político.

“No se puede jugar con la dignidad de un cargo público. Un cargo público significa que una persona deje su actual trabajo para servir a la Nación, y tiene que tener un sueldo regulado y razonable que le permita ser un buen profesional y un buen dirigente político. Con eso no se juega.”, aclaró contundentemente Rahola.

En cuanto a la autoreferencia que se hace Milei como “anarco-capitalista”, la periodista española responde: “Pobres anarquistas y capitalistas. Los grandes teóricos del anarquismo no podrían ligar los dos conceptos. En ideología está todo muy inventado”.

La combinación de la democracia con el libre mercado fue la mejor idea que hemos pensado. La imagen de un libre mercado regulado y razonable combinado con un gobierno honesto, serio y transparente es lo mejor que tenemos. “Ser 'anarco-capitalista' significa estar en contra del poder pero a favor del capital… si no cree en el poder, ¿por qué va al poder?”, cuestionó la periodista.

Ya casi terminando la entrevista da su última opinión acerca de los movimientos anti-sistema. Ella comenta que son como “pruebas de laboratorio con banderas extrañas” pero que es “yo soy el pueblo”. Trump se hacía llamar “el poder del pueblo” y su movimiento terminó con el asalto al capitolio. Finaliza su discurso diciendo que la clase política debe cuidar el sistema político, sino se producen irregularidades como el fenómeno político de Milei en Argentina, Bolsonaro en Brasil y Trump en Estados Unidos.