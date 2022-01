La frase de José Luis Espert que deja mal parado a Javier Milei

El diputado nacional libertario José Luis Espert fue consultado acerca de la decisión que tomó su aliado político Javier Milei de sortear su sueldo. Según el economista, el cobro de una dieta es un mecanismo que prevé la Constitución y tiene por objetivo de "blindar a los legisladores de la corrupción".

"Yo voy a cobrar por mi trabajo", aseguró Espert durante una entrevista en LN+ y agregó que, si bien respeta la decisión de su compañero, no seguirá su camino. “La inteligencia de los constituyentes de 1853 fue tratar de blindar a los diputados y senadores de la corrupción, que reciban un pago de las arcas del Estado nacional, en definitiva de los contribuyentes", detalló.

Al ser consultado acerca de que si la falta de una dieta es lo que provoca la corrupción, el economista lo negó de lleno en cuanto a su experiencia aunque indicó que sería una causa de sospecha. "Si un diputado o un senador no cobra por su trabajo, hay que sospechar. ¿Cómo vive esta persona?”, comentó.

En otro pasaje de la entrevista, Espert lanzó comentarios que podrían afectar directamente a Milei, con quien ya se ha mostrado en desacuerdo sobre varios temas y formas de actuar: "A mi me revuelve el estómago todo tipo de populismo. Hace medio siglo, el populismo se hacía aumentando el gasto, hace 20 años con planes sociales, hace 15 con los bonos de fin de año y ahora la nueva versión del populismo es bajar los impuestos".

Es que, si bien se manifestó a favor de disminuir la presión impositiva, el diputado nacional advirtió que, quienes realizan ese tipo de propuestas, !tienen que decir qué gasto bajan para no profundizar el déficit en un país que está cerca del default".

Los dichos no pasaron desapercibidos, ya que, en las últimas semanas, han sido Javier Milei y Patricia Bullrich quienes protagonizaron los reclamos en torno a este tema. Por su parte, Espert fue contundente: "No importa los nombres si no dice cómo va a financiar la baja del IVA es populismo, es demagogia. hay que pagar el costo político de bajar el gasto".