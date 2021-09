Las desafortunadas declaraciones de Alberto Fernández sobre el precio del dólar

Alberto Fernández participó este miércoles del cierre de campaña del Frente de Todos en Mar del Plata de cara a las PASO del 12 de septiembre. El presidente acompañó a Victoria Tolosa Paz y a Daniel Gollan, precandidatos a diputados nacionales. Lo llamativo es que en el día donde se disparó el precio del dólar blue, Alberto realizó una polémica confesión.

El precio del dólar blue aumentó hoy tres pesos y ya se vende a 187 pesos. En el día del precio récord desde octubre del 2020, Alberto indicó: “La mejor política económica que tuvimos fue la vacuna”. Y añadió: “Ayudamos al Gobierno anterior con el dólar porque si volaba el dólar, volaban los argentinos y la Argentina”.

El presidente también habló de su gestión y le pegó a la oposición: “Yo quiero proponerles que me dejen pensar en voz alta. El domingo, para mí es la mitad de mi mandato. Y me gustaría contarles qué fue para mí la mitad de mi mandato. Porque vinimos con una idea y después tuvimos que enfrentar otra realidad. Vinimos preocupados por el hambre, con salarios que se habían caído a pedazos en los cuatro años anteriores”.

Alberto Fernández junto a Victoria Tolosa Paz en el cierre de campaña.

“Después de las PASO de 2019 ellos (por Juntos por el Cambio) hicieron mucho daño. Entre agosto y octubre se fueron 23 mil millones de dólares de la Argentina. Pero lo ayudamos. Lo ayudamos a que deje de desordenar todo”, agregó.

Haciendo referencia a unas declaraciones que realizó Mauricio Macri en el pasado, que decía que se acostaba temprano, dijo: “Estoy más gordo y ojeroso. Estoy más gordo porque canalizo la angustia de este tiempo comiendo dulces. Las ojeras me las causó cuidar a mi pueblo. ¿Qué mayor orgullo puedo tener? No me dan ganas de apagar todo a las 7 de la tarde y mirar Netflix”.

“Hay dos modelos de país. Hay un modelo que piensa en ustedes, y otro que piensa en ellos. Voten por ustedes, por los médicos, las enfermeras, los maestros y cada trabajador y cada trabajadora de la Argentina”, concluyó.