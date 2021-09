Ahora acusan a Victoria Tolosa Paz de discutir estupideces

La campaña de Victoria Tolosa Paz para las PASO que se realizarán el domingo fue particular. Luego de consagrarse como la figura principal del Frente de Todos para las primarias, comenzó un derrotero de entrevistas que dieron mucho que hablar.

Sus frases sobre la sexualidad en el peronismo y sobre la astrología le valieron numerosas críticas desde sectores opositores, pero tampoco cayeron particularmente bien dentro de su movimiento. El dirigente Florencio Randazzo, precandidato a diputado bonaerense por el espacio Vamos con Vos, fue de los más duros al referirse a su contrincante.

"Estamos discutiendo estupideces mientras el barco se hunde", dijo el ex ministro de transporte de Cristina Fernández de Kirchner, en referencia a los dichos de Victoria Tolosa Paz sobre la astrología y la política. Si bien no la nombró directamente, si habló específicamente de dos discusiones que se dispararon tras entrevistas con la precandidata.

"Todos los días le agrega alguna discusión de alguna estupidez. Si garchamos, si no garchamos, si la astrología... Estamos discutiendo estupideces mientras este barco se está hundiendo", expresó Randazzo. Tolosa Paz había declarado en una entrevista con humoristas kirchnerista que "en el peronismo siempre se garchó", y todo el arco político salió a opinar sobre la veracidad de la frase.

Con la astrología la situación tuvo un poco menos de gracia, ya que la precandidata -hija del astrólogo Juan Honorio Tolosa Paz- aseguró que esa disciplina permitía explicar hechos como la caída de las Torres Gemelas o la crisis argentina de los años 2000.

Florencio Randazzo contra todos

Tolosa Paz no fue la única personalidad peronista que sufrió los ataques de Randazzo. El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, recibió duras críticas por su falta de gestión. "A Kicillof no se lo va a recordar por nada", expresó. En este punto se enfocó en la falta de clases presenciales en esa provincia, que perjudicaba a las personas que debían salir a trabajar y que no podían hacerlo debido a que sus hijos no iban a la escuela.

Randazzo no guardó críticas para sus ex compañeros de espacio. Foto: Twitter (@RandazzoF)

"Hemos hecho mierda la escuela pública", dijo Randazzo, al tiempo que aventuró una posible causa para esto: "Tienen miedo de pelearse con Baradel".

Finalmente, consideró que el problema más grave que tiene Argentina es la inflación, pero que "nadie se anima a resolverlo". En ese sentido, dijo que los dos países que no pudieron resolver el tema fueron el nuestro y Venezuela.