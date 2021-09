Beatriz Sarlo ninguneó a Victoria Tolosa Paz con una frase picante

En un nuevo capítulo de esta inesperada pelea, Beatriz Sarlo cuestionó nuevamente a Victoria Tolosa Paz por tratarla de "vieja", y aseguró que las palabras de la precandidata a diputada nacional "no tienen ninguna importancia" como para hacer un comentario relevante.

El enfrentamiento comenzó el domingo pasado, cuando Beatriz Sarlo sostuvo en televisión que Victoria Tolosa Paz "es una cheta que dice malas palabras y se siente libre por decirlas", en alusión al comentario que la dirigente peronista había hecho sobre el 'garche' y que fue el comentario de la campaña electoral. Al día siguiente, Tolosa Paz le contestó a la ensayista tratándola de "una mujer de determinada edad" que "está cumpliendo con todos los cánones de las mujeres que no quieren que otras mujeres se expresen".

Durante una entrevista en el canal A24, Sarlo buscó bajarle el tono a la pelea pero terminó ninguneando a Tolosa Paz. Para la escritora, lo que diga la candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires "no tiene ninguna importancia, ni que abra la boca diciendo malas palabras; tampoco dijo nada demasiado interesante como para que tenga importancia lo que yo le diga. Veremos lo que hace en el Parlamento, si entra".

Victoria Tolosa Paz insinuó que Beatriz Sarlo la atacó como mujer.

Asimismo, Beatriz Sarlo comentó que está acostumbrada a que desacrediten sus opiniones basándose en su edad: "A mí me dicen permanentemente 'pedante' y 'vieja' porque debe ser que es muy objetivo como descripción. Todavía no me dijeron 'petisa', pero debe ser porque no se ve en televisión".

En cuanto a su polémico comentario sobre Victoria Tolosa Paz, la ensayista reflexionó: "Me evocó a una imagen de infancia y adolescencia, particularmente sobre las cosas que hacíamos y decíamos en el colegio al que yo iba, muchas malas palabras. Tuve como un especie de ramalazo de que ahí había un suelo educativo común que se trasgredía".

Por otro lado, Beatriz Sarlo hizo un extenso análisis del escenario electoral actual y consideró que tanto a Mauricio Macri como a Cristina Kirchner "les conviene una campaña pobre". Respecto a la vicepresidenta, indicó que "no se ve obligada a hablar como candidata o líder de un gran partido argentino", por lo que sus seguidores "la tienen como a una virgen silenciosa". En cuanto al expresidente, recordó que en Juntos por el Cambio prefieren no nombrar los resultados de su gestión, lo cual "a Macri le conviene".