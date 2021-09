Horacio Rodríguez Larreta disparó contra Alberto Fernández y Cristina Kirchner

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, criticó nuevamente a Alberto Fernández por haber "quebrado" la buena relación entre ambos con las decisiones de quitarle a la Ciudad de Buenos Aires parte de su coparticipación y prohibir las clases presenciales. Asimismo, aseguró que ese cambio en la actitud del presidente fue promovido por Cristina Fernández de Kirchner, a quién acusó de "no colaborar en cerrar la grieta".

A pocas horas de finalizar la campaña electoral por las PASO, Horacio Rodríguez Larreta repasó en el programa La Rosca, del canal TN, los dos principales motivos que impulsaron la ruptura de los buenos lazos que mantenía con Alberto Fernández al inicio de la pandemia de coronavirus: "El quiebre fue cuando me enteré por televisión, de un minuto para el otro, que nos sacaban una buena parte de la coparticipación que destinábamos al funcionamiento de la Policía de la Ciudad. Lo mismo sucedió unos meses después, cuando me enteré por los medios que el Presidente cerraba las clases, y me negué".

"Cuando pasan esas cosas, después de que uno mostró mucha predisposición al diálogo, no ayuda a la confianza. Fue parte de una tendencia del presidente de dejar atrás esta cosa de gobernar todos juntos y sin peleas. Hoy, cada vez que agarra el micrófono, cuestiona a la oposición o a los medios. No puede ser que cada vez que habla, le eche la culpa a otro. Es justamente lo contrario de lo que necesita la Argentina", consideró.

Para Rodríguez Larreta, la principal responsable de ese cambio en la actitud de Alberto Fernández es la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: "Todo indica que ella tiene una injerencia enorme. Si sigue la tendencia, parece que va a seguir incrementándose. Ella también es partícipe del discurso de buscar culpables, de la grieta. Claramente, Cristina no colabora en cerrar la grieta y el presidente tampoco lo hace".

Por otro lado, el jefe de Gobierno porteño habló de la campaña electoral y ponderó a sus principales candidatos en la Ciudad y Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal y Diego Santilli, respectivamente.

"Quien mejor representa al Gobierno de la Ciudad es María Eugenia Vidal. Por eso, quienes quieren fortalecer y darle continuidad al trabajo que llevamos en CABA, la candidata a votar es ella. Muchas de las cosas de las que hoy estamos orgullosos en la Ciudad, las empezó Vidal o fue protagonista, como el plan de integración en las villas y los centros de primera infancia", señaló sobre la exgobernadora bonaerense, que competirá en las PASO porteñas contra el liberal Ricardo López Murphy y el radical Adolfo Rubinstein.

En el caso de su vicejefe de Gobierno, que se enfrentará a Facundo Manes para encabezar la lista en la provincia de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta manifestó: "El mejor candidato en la Provincia es Santilli. Tiene experiencia, fue ministro, legislador y diputado. Es uno de las pocas personas de la Argentina que puede mostrar resultados en la seguridad. En CABA, los delitos bajaron y estamos en los niveles más bajos históricos".