La fuerte confesión de María Eugenia Vidal sobre la marihuana

Luego de sus polémicas declaraciones sobre el consumo de la marihuana, María Eugenia Vidal reconoció que fue "un error" plantear esa discusión "en términos de barrio", aunque sostuvo que es necesario diferenciar según el contexto. Asimismo, acusó al presidente Alberto Fernández de intentar desviar la atención de los jóvenes y "banalizar" todas las problemáticas; y además aseguró tener "coincidencias" con Javier Milei.

Invitada anoche al programa Verdad / Consecuencia, del canal TN, María Eugenia Vidal aseveró que nunca probó un porro de marihuana y que ni siquiera tuvo curiosidad de intentarlo. Esta afirmación surgió a raíz de la controversia que la exgobernadora bonaerense generó cuando declaró que "una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche, relajado, con amigos, tu pareja o solo, y otra cosa es vivir en la 21-24 de Zabaleta, en la 1-11-14, rodeado de narcos, y que te ofrezcan un porro sin oportunidades, sin ir a la escuela".

"Fue mi error plantearlo en término de barrios, pero sí sigo creyendo que hay contextos de consumo", aclaró la precandidata a diputada nacional.

Las declaraciones de María Eugenia Vidal sobre la marihuana despertaron una ola de reacciones, incluyendo la del rapero L-Gante.

En ese sentido, Vidal explicó que "no es lo mismo consumir recreativamente en un contexto donde tenés contención y un proyecto de vida, más allá de qué barrio sea, que consumir en un contexto de vulnerabilidad donde hace un año y medio que los jóvenes no van a la escuela, donde no tienen trabajo y ni un proyecto de vida".

De todas formas, la exgobernadora planteó que "desde el Gobierno todo se banaliza", y aseguró que tanto Alberto Fernández como sus funcionarios "tiran la idea del proyecto de despenalización para no discutir lo que en verdad le importa a los jóvenes y lo que no pueden responder: que hay problemas con las escuelas cerradas desde hace un año y medio, con la falta de trabajo y con el encierro a los jóvenes".

Sorpresivo aval a Javier Milei

Por otro lado, María Eugenia Vidal sorprendió al sostener que tiene algunas coincidencias con el precandidato porteño Javier Milei "en algunas ideas", como la baja en los impuestos y la defensa de las libertades.

"Creo que hay que bajar los impuestos, sobre todo a los que gravan la producción y en eso coincidimos" con Javier Milei, remarcó Vidal sobre sus puntos en común con el precandidato del Frente Libertad Avanza y su eventual rival en las elecciones de noviembre próximo.

Respecto a la posibilidad de que Milei se sume eventualmente a Juntos por el Cambio, la exgobernadora bonaerense respondió: "Él se presentó por separado y el otro día rechazó cualquier diálogo con nosotros. Es apresurado pensar que se sumaría, pero si defiende las mismas ideas que nosotros, sí se podría sumar".