El potente daño colateral de las PASO en la carrera política de Victoria Tolosa Paz

Bien es sabido en la Ciudad de las Diagonales el deseo/ambición de la candidata a Diputada Nacional de la Provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos Victoria Tolosa Paz de ser la próxima intendenta de la Ciudad de La Plata. Este nuevo traspié electoral le deja, como en el 2019 cuando quedo afuera de la pelea por la intendencia, un sabor más que amargo en la boca y el Formula 1 que manejaba se quedó con la reserva para el 2023. Por si eso fuera poco, ya apareció un contendiente que aspira a correr ese auto para pelear por la intendencia dentro de dos años.

Por el lado del Frente de Todos -si es que se mantiene en pie- las PASO dejaron visibles en La Plata un piloto titular de ese Formula 1 - hasta el día anterior manejaba en una categoría menor- y media pilota en “suspenso” con poca nafta y con ganas de ser nuevamente la Nº1 en la carrera por la intendencia. Tras bambalinas quedaron los que festejaron la derrota de Vicky, hasta en su querida City Bell (localidad esquiva al peronismo) su pago chico, no compitieron y creen que el resultado de las PASO les permite subirse a la carrera.

En los reductos políticos platenses se corre el rumor de que Cristina y Máximo Kirchner le bajaron el pulgar a Victoria Tolosa Paz. Es decir, la bajaron del Formula 1. La derrota en las Primarias de la provincia de Buenos Aires y la catastrófica diferencia que le saco Juntos -12 puntos- en su Ciudad natal habrían dejado fuera de carrera por la intendencia a la locataria del piso de Puerto Madero que ocupaba Alberto Fernández.

De las calles de tierra al Formula 1 sin escalas

El ex Juez Luis Arias, ganador en la interna de concejales del Frente de Todos, sería el piloto elegido por los máximos referentes del kirchnerismo platense y contaría con la venia de la vicepresidenta para pasar de las carreras en pista de tierra a subirse al Formula 1que lo llevaría a competir por la intendencia de la calle 12.

La pregunta que se hacen los históricos dirigentes del peronismo platense es: ¿Al ex Juez le da el pine para manejar en Formula 1? Son muchos los que creen que se va a accidentar en la primera curva; por eso en Boxes más de uno se quiere probar el traje. Entre ellos la Diputada Provincial Florencia Saintout, ex Decana de Periodismo y rival de Victoria Tolosa Paz, más conocida como “La Filmus Platense” quien todavía tiene el casco bajo el brazo y sus seguidores afirman que tiene nafta en el tanque.

El ex juez Luis Arias salto a los medios nacionales en el año 2013 por ser quien investigo, con el visto bueno de su mentor político el ex vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires Gabriel Mariotto, el número de víctimas fatales de la trágica inundación del 2 de abril del año 2013 en la Ciudad de La Plata.

Estableciendo en 89 el número de fallecidos. Muy por debajo del número de víctimas fatales que mostro el “Informe Matzkin” elaborado por quien fuera el jefe de policía de la administración Scioli, revelando el deceso de numerosos menores de edad y casi duplicando el numero de víctimas que había establecido Arias.

En total el informe del ex jefe de la policía Bonaerense determino que por la inundación de La Plata murieron 171 personas. Algo que no quieren que se trascienda mucho quienes impulsan la candidatura del ex Juez Arias.