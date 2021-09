Interna kirchnerista: una legisladora del Frente de Todos aseguró que Fernanda Vallejos tiene que renunciar

La diputada nacional del Frente de Todos Gabriela Cerruti fue muy dura con su par Fernanda Vallejos y aseguró que no debería permanecer dentro del oficialismo luego de que se conocieran los audios en los que califica negativamente a los miembros del Ejecutivo y sus funcionarios.

La periodista negó que las opiniones divulgadas por la diputada ultra k sean representativas o reflejen la opinión del resto de los miembros del frente oficialista. Incluso dejó entrever que Vallejos no cuenta con suficiente respaldo. “Por algo no estuvo en las listas de este año. Así que no sé si representa a mucha gente”, dijo en diálogo con Radio con Vos.

Gabriela Cerruti.

Cuando el periodista Reynaldo Sietecase le consultó sobre la posibilidad de que la legisladora de la polémica abandone la alianza, Cerruti comentó: “Si pensás todo eso, andate. Si formás parte de un gobierno o espacio y pensás todas esas cosas, ¿qué haces ahí? Yo no me quedaría ni un minuto”, señaló Cerruti. “Uno no dice en privado lo que no se banca decir en público”, apuntó.

En las últimas horas fueron tres los audios que se dieron a conocer y tienen a Vallejos como protagonista. En todos ellos lanza fuertes cuestionamientos contra el Gabinete y llega a calificar al presidente de "okupa" e "inquilino". "Me preocupa, no por el gobierno que se pueden ir todos bien a la concha de su madre", comenta y agrega que: "Este Frankenstein nos está devorando".

"El tipo (Alberto Fernández) está atornillado y tiene atornillados a todos los inútiles del gabinete. Y cuando digo todos, digo todos, de todos los colores, pelajes, orígenes, acá no se salva nadie", comenta en otro pasaje.