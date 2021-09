Revelan otro polémico audio de Fernanda Vallejos con insultos a Alberto Fernández y al Gobierno

Otro audio de la diputada nacional Fernanda Vallejos salió a la luz en las últimas horas, en el que nuevamente cuestiona en durísimos términos la política económica del Gobierno nacional y asegura que el presidente Alberto Fernández está "atornillado" en su cargo junto con "todos los inútiles que tiene en el gabinete".

"Me preocupa, no por el gobierno que se pueden ir todos bien a la concha de su madre, que le estamos regalando la vuelta a la derecha y esto va a ser una catástrofe. Han ensayado un ‘modelo’ (entre comillas), como dijo un compañero el domingo, siempre que se han hecho ensayos de laboratorio, estos engendros terminan resultando un monstruo. Este Frankenstein nos está devorando", lanzó Fernanda Vallejos en el nuevo audio de WhatsApp difundido en el programa Verdad Consecuencia, del canal TN.

En ese sentido, la diputada ultrakirchnerista señaló que "en los gobiernos de coalición, frente a fracasos como este, cuando pierden las mayorías, se baraja y se da de nuevo", por lo que "hay que armar un nuevo gobierno" que a su criterio debió definirse al día siguiente de la derrota electoral, pero "como no hay ningún tipo de previsión ni planificación, nada de eso ocurrió".

Alberto Fernández quedó encerrado en una crisis política inédita.

La causa de esa parálisis, a criterio de Fernanda Vallejos, se debe a que "el tipo (Alberto Fernández) está atornillado y tiene atornillados a todos los inútiles del gabinete. Y cuando digo todos, digo todos, de todos los colores, pelajes, orígenes, acá no se salva nadie".

Uno de los ministros más cuestionados por la diputada kirchnerista fue Martín Guzmán, a quien si bien consideró como "un pibe inteligente e informado", lo culpó de haber ideado la fórmula de actualización jubilatoria que impulsó el Ejecutivo en el Congreso: "Si tuviésemos la fórmula de Cristina (Kirchner), por lo menos los jubilados nos hubiesen votado y no estarían perdiendo lo que están perdiendo, además de lo que ya perdieron con (Mauricio) Macri".

"Martín Guzmán se tendría que ir porque es uno de los principales paladines de la derrota. La política económica es uno de los principales fracasos del gobierno. La obra pública es un dibujo en el Presupuesto, porque las partidas están completamente subejecutadas. Tenés una elección y no ponés un peso para ganarla, tengo que pensar que trabajás para perder", arremetió.

En otro tramo del audio, Fernanda Vallejos siguió con su sincericidio y reconoció los magros resultados de las restricciones sanitarias, dándole incluso la razón a Juntos por el Cambio: "Los resultados son pésimos. Tuvimos a la gente encerrada, y ojo que soy una defensora de la cuarentena, pero no como la hicimos. Para tener a la gente encerrada, tenés que garantizarle el morfi y no lo garantizamos. Y tenemos tantos muertos por millón de habitantes como aquellos países que no aplicaron medidas estrictas sanitarias como se aplicaron acá, lo cual en eso la oposición tiene razón".

"La gestión ha sido pésima, horrible, no cumplió con ninguno de los objetivos que se propuso: ni salvamos vidas, ni pudimos sostener mínimamente la economía", aseguró.

En la última parte del extenso audio, Vallejos volvió a arremeter contra Alberto Fernández y sus colaboradores en el Gobierno: "Estos tipos se están rifando un capital político que además es ajeno, porque de Alberto lo que tenemos es nada, de (Sergio) Massa no es nada, es todo nuestro. Si fuera de ellos, actuaría de otra manera. Están rifando un capital político que al pueblo argentino le tomó 20 años construir y no sé cuánto nos va a llevar reconstruir si esto se va a la mierda".