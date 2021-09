La llamativa premonición de Hugo Moyano sobre el futuro de Alberto Fernández

El secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, consideró hoy que “la unidad del Frente de Todos no está en riesgo” y dijo que el presidente Alberto Fernández saldrá "fortalecido" de la situación actual, luego de que varios funcionarios le presentaran ayer la renuncia.



“Necesitamos que Alberto y Cristina estén juntos”, dijo Moyano en declaraciones a la radio online FutuRöck, y destacó el "respaldo" brindado al Presidente desde el movimiento obrero. “Son muchos los espacios del peronismo que hemos apoyado a Alberto”, remarcó Moyano.





Sobre la puesta a disposición de renuncias por parte de varios funcionarios, Moyano señaló que “es más bien una formalidad” y planteó: “Espero que esto no pase a mayores. Si somos inteligentes, esto no puede ocurrir porque le hacemos el caldo gordo a la derecha. Tenemos que seguir juntos”.



En ese sentido, enfatizó: “La unidad del Frente de Todos no está en riesgo, pero hay que tratar de evitar desencuentros”. Para Moyano, la situación planteada “fortalece a Alberto porque saldrá con más autoridad” y sostuvo que “no es posible que se pretenda condicionar al Presidente”.





“La sociedad está reclamando que se mantenga la democracia y que la autoridad del Presidente no se debilite y que siga con el proyecto de país que nos va a sacar de esta situación lamentable que estamos culpa de las dos pandemias”, en referencia al gobierno de Mauricio Macri y la situación por el coronavirus.



“No creo que la intención de las renuncias es que haya sido perjudicar al Presidente porque esto lo termina fortaleciendo. Si hubo una intención, fracasó”, concluyó Hugo Moyano.