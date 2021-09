La contundente señal de apoyo que llegó desde una provincia peronista para Alberto Fernández

La Casa Rosada se encuentra quebrada en dos bandos. Los funcionarios que responden a Cristina Fernández de Kirchner pusieron su renuncia a disposición del presidente Alberto Fernández, mientras que el resto de los integrantes del gabinete son presionados por el kirchnerismo para que hagan lo mismo. En medio del sismo que ha generado la derrota electoral, el gobernador de Tucumán Juan Manzur dio una clara muestra de apoyo al poder del presidente y de los funcionarios de su estricta confianza.

Específicamente, Manzur encabezó un acto en Tucumán con el ministro de Educación Nicolás Trotta, uno de los funcionarios que el kirchnerismo pide reemplazar. Trotta es un ministro del entorno del presidente y su presencia en Tucumán muestra el respaldo del gobernador tucumano al jefe del Ejecutivo Nacional.

Trotta realizó diferentes actividades en suelo tucumano y lo compartió en las redes sociales. Sin embargo no hizo ningún tipo de comentario sobre el conflicto que se vive en la Casa Rosada. "Durante la primera actividad, firmamos un convenio de distribución de material educativo y tecnológico y entregamos 700 de las 33.584 netbooks que recibirá la provincia en el marco del Plan Conectar Igualdad", remarcó Trotta.

Visitamos la provincia de Tucumán para llevar adelante una agenda educativa junto con el gob @JuanManzurOK, el min de Educación, @jplichtmajer, y los candidatos a senadores, @pyedlin y @Sandra_M2021, donde entregamos computadoras, libros y recorrimos obras. pic.twitter.com/XK435o82xD — Nicolás Trotta (@trottanico) September 16, 2021

La crisis en el gobierno nacional se desató ayer por la tarde cuando trascendió que el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro había puesto su renuncia a disposición del presidente. Luego, como una suerte de efecto dominó, se supo que todos los funcionarios identificados con Cristina Fernández de Kirchner habían imitado el gesto del ministro del Interior.

Esto dejó en evidencia el quiebre que existe en la coalición de gobierno, ya que el resto de los funcionarios que no responden a Cristina Kirchner no tuvieron la misma actitud. La pulseada quedó al descubierto y hasta el momento no se tiene noción del efecto que esto tendrá en la gestión de Alberto Fernández.

Pero desde ayer comenzaron a replicarse mensajes de apoyo de intendentes del conurbano que salieron a respaldar al presidente y este jueves se suma el mensaje enviado por Manzur.