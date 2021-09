El determinante mensaje de Alberto Fernández a Cristina Fernández de Kirchner en medio de la crisis política

“Ella me conoce, sabe que por las buenas a mí me sacan cualquier cosa, con presiones no me van a obligar", fue una de las reflexiones que realizó Alberto Fernández en medio de la crisis política que se desató luego de que se conociera la renuncia pública del ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y que produjo una avalancha de presentaciones por parte de los funcionarios más cercanos al ala del kirchnerismo.

Los dichos del presidente fueron reflejados por el portal Página 12, donde también confirmaron que el mandatario mantuvo una reunión con la vicepresidenta el pasado martes. En el cónclave ambos dirigentes habían acordado realizar modificaciones en el gabinete, sin embargo, Fernández se mostró sorprendido y molesto ante la jugada kirchnerista. "Lo charlamos, acordamos nombres. Eso sigue en pie. No entiendo para qué se apuraron”, indicó en medio de una puja de poder.

Tras el escándalo que se produjo el miércoles, el presidente optó por no tomar definiciones sobre la continuidad de los ministros y decidió poner paños fríos publicando en sus redes sociales un mensaje conciliador. En este mismo sentido, el miércoles había convocado al exministro, Aníbal Fernández, y mantenido dialogo con Sergio Massa.

Pero estos esfuerzos por bajarle el tono a la polémica se vieron alterados luego de que se filtraran los audios de la diputada Fernanda Vallejos, dirigente muy allegada a la vicepresidenta, quien calificó a Fernández como "okupa" y lo llamó a "allanarse" a las decisiones de Cristina.

Estas declaraciones no hicieron más que alterar los ánimos y endurecer las posturas. En Olivos y Casa Rosada, el albertismo resiste y busca en los gobernadores mantener su cuota de poder y a sus ministros en sus puestos. “Me piden que pare, pero yo no hice nada”, se habría justificado el mandatario.