Contrapunto de un día de tensión: todo lo que se dijeron Alberto Fernández y Cristina Kirchner este jueves

El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner expusieron hoy públicamente sus contrapuntos, sus diferencias, su "guerra interna", tras la derrota del Frente de Todos en las PASO del último domingo y la decisión de ministros y funcionarios de poner su renuncia a disposición del jefe de Estado.



El mandatario formuló su postura a través de un hilo de Twitter publicado durante el mediodía, después de que este miércoles el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, iniciara una secuencia de ofrecimientos de salida del Gabinete por parte de distintos funcionarios, en una determinación fundamentada en "la necesidad de interpretar el veredicto del electorado". O como se analizó luego, en una jugada del kirchnerismo para que Alberto saque a sus ministros.



La vicepresidenta, en tanto, contraatacó con una carta dada a conocer por redes sociales seis horas después, en la que analizó la situación del Gobierno, los resultados de las PASO, pero también destrozó a funcionarios y desafió al propio Alberto. Una carta durísima, que confirma la ruptura total.



En su hilo de Twitter, el Presidente aseguró que la "coalición de Gobierno", que es el FdT, debe "escuchar el mensaje de las urnas y actuar con toda responsabilidad", advirtió que "la altisonancia y la prepotencia no anidan" en su ánimo y expresó su compromiso con la gestión, que "seguirá desarrollándose" del modo que "estime conveniente".

Mientras lo haga seguiré garantizando la unidad del Frente de Todos a partir del respeto que nos debemos. Es tiempo de que nuestra única obsesión sea promover la prosperidad de los hombres y mujeres de nuestra Patria. — Alberto Fernández (@alferdez) September 16, 2021





"La gestión de gobierno seguirá desarrollándose del modo que yo estime conveniente. Para eso fui elegido. Lo haré llamando siempre al encuentro entre los argentinos", subrayó.



"Mientras lo haga -añadió- seguiré garantizando la unidad del FdT a partir del respeto que nos debemos. Es tiempo de que nuestra única obsesión sea promover la prosperidad de los hombres y mujeres de nuestra Patria", planteó el mandatario.



Por su parte, la vicepresidenta, en su carta, habló de operaciones de prensa, le pegó a funcionarios del Gobierno e incluso desafió al presidente Alberto Fernández: "Cuando tomé la decisión, y lo hago en la primera persona del singular porque fue realmente así, de proponer a Alberto Fernández como candidato a Presidente de todos los argentinos y las argentinas, lo hice con la convicción de que era lo mejor para mi Patria. Sólo le pido al Presidente que honre aquella decisión… pero por sobre todas las cosas, tomando sus palabras y convicciones también, lo que es más importante que nada: que honre la voluntad del pueblo argentino".

Además, recordó su anterior carta dirigida a los argentinos, la del 26 de octubre de 2020, titulada: “27 de octubre. A diez años sin él y a uno del triunfo electoral: sentimientos y certezas”, como así también el acto en La Plata en diciembre de 2020. CFK hace mención a lo que allí dijo y a las críticas a los "funcionarios que no funcionan". El recuerdo, hoy, fue precisamente para ratificar esas declaraciones.

"Siempre remarqué la falta de efectividad en distintas áreas de gobierno", reconoció en otros de los párrafos en los que, de alguna manera, se despega de los problemas de gestión.

Asimismo, amplió sobre el tema y destacó: "Se estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada que estaba impactando negativamente en la actividad económica y, por lo tanto, en el conjunto de la sociedad y que, indudablemente, esto iba a tener consecuencias electorales".

"No lo dije una vez… me cansé de decirlo… y no sólo al Presidente de la Nación", remarcó.

Más adelante, se expresó respecto al resultado de las elecciones: "Fui, soy y seré peronista. Por eso pensaba que no podíamos ganar. Y se lo decía no sólo al Presidente. Muchos compañeros y muchas compañeras escucharon mis temores". Y amplió: "El domingo 12 de septiembre de este año el peronismo sufrió una derrota electoral en elecciones legislativas sin precedentes".

En otro de los párrafos, reconoció que lo que se vive en el Gobierno nacional es una "catástrofe política" y sentenció: "Ahora, al día siguiente de semejante catástrofe política, uno escuchaba a algunos funcionarios y parecía que en este país no había pasado nada, fingiendo normalidad y, sobre todo, atornillándose a los sillones. ¿En serio creen que no es necesario, después de semejante derrota, presentar públicamente las renuncias y que se sepa la actitud de los funcionarios y funcionarias de facilitarle al Presidente la reorganización de su gobierno?

En el párrafo siguiente habló con ironía de su última reunión con Alberto, el pasado martes 14 de septiembre, tras la derrota: "El martes 14 tuvo lugar, otra vez en Olivos, mi última reunión con el Presidente de la Nación. Habían transcurrido 48hs sin que se comunicara conmigo y me pareció prudente llamarlo y decirle que tenía que hablar con él. Deje pasar 48hs deliberadamente, para ver si llamaba (debo decir que de las 19 reuniones, la mayoría fueron a iniciativa mía)".

Y contó que le sugirió cambios: "Allí le manifesté que era necesario relanzar su Gobierno y le propuse nombres como el del Gobernador Juan Manzur para la Jefatura de Gabinete. Sé que sorprenderá mi propuesta, es de público y notorio las diferencias ya superadas que he tenido con quien fuera mi Ministro de Salud desde el año 2009, cuando debí remover a quien entonces era mi Ministra de Salud por el fracaso en el abordaje de la pandemia de la gripe A (H1N1)".

En las líneas siguientes, apuntó directamente contra el vocero presidencial Juan Pablo Biondi: "A propósito de la categoría de funcionarios que no funcionan… el vocero presidencial escaparía a aquella clasificación. Es un raro caso: un vocero presidencial al que nadie le conoce la voz. ¿O tiene alguna otra función que desconocemos? ¿La de hacer operaciones en off por ejemplo? Verdadero misterio".

Por otro lado, insiste con la idea de que el presidente "relanzará su Gobierno", hace algunos aportes al respecto y da detalles de cómo debería llevarse adelante el Presupuesto para el próximo año.

El penúltimo párrafo se lo dedicó completamente a Mauricio Macri: "También estoy convencida que será imposible solucionar los problemas que dejó el macrismo de bajos salarios, altísima inflación, endeudamiento vertiginoso con acreedores privados y la vuelta del FMI con un préstamo de 44 mil millones de dólares, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc… votando al macrismo o votando sus ideas".

Y cierra desafiando al presidente a que le haga honor a su decisión de elegirlo para que sea presidente de los argentinos: "Sólo le pido al Presidente que honre aquella decisión… pero por sobre todas las cosas, tomando sus palabras y convicciones también, lo que es más importante que nada: que honre la voluntad del pueblo argentino".

Manzur, Uñac y Cafiero, con Alberto; Cristina con Kicillof

Justamente, tanto Manzur como su par de San Juan, Sergio Uñac, se runieron hoy con el Presidente en la Quinta de Olivos: el primero lo hizo por la mañana, mientras el mandatario tucumano mantuvo su encuentro con Fernández durante la tarde.



El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, también se trasladó a Olivos para delinear las próximas medidas que el presidente tiene previsto anunciar de manera escalonada, y entre las que se contarían la implementación de un nuevo mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias y más ayuda para las provincias afectadas por las bajantes del río Paraná.



Desde Casa de Gobierno, en tanto, la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, aclaró que las renuncias puestas a disposición por De Pedro y otros funcionarios "no fueron aceptadas" por el presidente.

Por su parte, Cristina Fernández de Kirchner estuvo reunida en la Cámara de Senadores con el gobernador bonaerense Axel Kicillof.