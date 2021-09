La severa advertencia de María Eugenia Vidal para los perdedores de la interna

Tras su victoria en las primarias de la Ciudad de Buenos Aires, la candidata a diputada nacional María Eugenia Vidal advirtió que los votos obtenidos en las elecciones internas por las distintas listas que integraron Juntos por el Cambio "no tienen nombre y apellido" ni tampoco fueron destinadas "a un partido político en particular", sino que más bien la ciudadanía "pide la unidad" de quienes integran la coalición opositora "para ponerle un freno al atropello del kirchnerismo".

"El de anoche fue un 'basta' atronador en todo el país, un 'basta' a la improvisación, a la arrogancia, a la prepotencia, a la política del miedo y al sometimiento. Un 'basta' muy valiente sobre todo de aquellos que menos tienen", analizó María Eugenia Vidal en el canal LN+ sobre lo que interpretó como un mensaje en las urnas especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde se impusieron el conjunto de listas encabezadas por Diego Santilli y Facundo Manes.

Consultada sobre cómo Juntos por el Cambio retendrá los votos de aquellas listas que resultaron vencidas en las internas, Vidal aseguró que "es importante entender que la elección de anoche no es la definitiva", pero que de todas formas "hay que tomarla con mucha humildad y responsabilidad, y entender bien: no es un voto con nombre y apellido ni un voto a un partido político en particular, es un voto que pide la unidad de los dirigentes de Juntos por el Cambio en todo el país".

"La gente nos pide la responsabilidad de conformar un bloque de 120 diputados en el Congreso que le ponga un freno al atropello del kirchnerismo y proponga un camino de salida para la Argentina", añadió.

A su vez, la exgobernadora bonaerense confirmó que Ricardo López Murphy estará en el cuarto lugar de la lista única porteña en las elecciones generales de noviembre y Sandra Pitta irá novena. "Buscaremos renovar los diez diputados que tenemos en juego", manifestó en relación a las posibilidades que sus dos rivales en las PASO finalmente puedan acceder a una banca en Diputados.

Por otro lado, María Eugenia Vidal expresó palabras muy duras contra Cristina Fernández de Kirchner, al sostener que "la vicepresidenta es responsable de todo lo que pasó en el último año y medio: la cuarentena más larga del mundo, el cierre de las escuelas, los privilegios que se acuñaron en la vacunación VIP y la fiesta de Olivos, el aumento de salarios de senadores y diputados en un 47% cuando los trabajadores recibieron el 36%. Pero sobre todo es responsable porque ella eligió a Alberto Fernández como presidente. Este 'basta' también fue a acciones que ella misma decidió o fue parte".