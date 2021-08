La indirecta detrás de la frase de Alberto Fernández en la reunión con la CGT

El presidente Alberto Fernández participó hoy en una reunión con la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) y dijo que el espacio político que gobierna en este momento el país es el único que tiene "un proyecto de inversión, producción y trabajo". Además, indirectamente se refirió a los escándalos protagonizados recientemente e indicó que "no le van a torcer el brazo".

"Somos los únicos que tenemos un proyecto que genera inversión, producción y trabajo para los argentinos", resaltó Fernández durante el encuentro que se extendió durante tres horas en el Salón de los Científicos de Casa de Gobierno.

“No me van a torcer el brazo. Uno puede equivocarse o acertar, pero estoy convencido cada día más de que estamos en el camino correcto”, expresó de manera sugestiva en relación a las polémicas en las que se vio involucrado en las últimas semanas, como por ejemplo las fiestas en la Quinta en Olivos.

Y agregó: "No saben la tranquilidad que me da que la CGT me banque. La CGT es muy importante en nuestro proyecto político".

El presidente, que estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; y el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni; aseguró estar "convencido cada día más de estar en el camino correcto", y recordó que la Argentina "va a crecer al 8% en 2021".



En la reunión se acordó que el Gabinete Económico concurrirá a la sede de la CGT, en una o dos semanas, para mantener un diálogo con los representantes de los trabajadores y, de ese modo, continuar el análisis de cómo está impactando la reactivación y el crecimiento en cada sector, y "para poder intercambiar temas no tan políticos sino mucho más técnicos", reveló al finalizar el encuentro el cosecretario general de la CGT, Héctor Daer.

Héctor, referente de la CGT.

Daer contó que en el encuentro de esta tarde los gremialistas hicieron "una semblanza de la situación de cada una de las actividades, de aquellas que están con un crecimiento sostenido desde hace unos meses, y otras que tienen algunas dificultades producto de la pandemia".



"Y por supuesto, y fundamentalmente, desde la CGT venimos a decirle al presidente que estamos acompañando este proyecto, y que en esta coyuntura electoral también sabemos que tenemos que profundizar el debate en la sociedad para defender un rumbo de transformación social que permita achicar las desigualdades y las inequidades", remarcó.

Además, el cosecretario general de la CGT pidió que "este crecimiento y despegue que todo el mundo está vislumbrando de la post-pandemia tenga la sustentabilidad en generar, esencialmente, empleo".



"Lo que habrá que preguntarse es cuál es la oposición, si son los que gobiernan o son los librepensadores", puntualizó Daer, y agregó que la disyuntiva de cómo generar empleo luego de la pandemia "no es un tema de opinión" sino de "generar políticas de Estado a largo plazo que generen el desarrollo sustentable de una sociedad y de un país".



Sobre el nombre de quien encabezará la futura dirección de la CGT, Daer advirtió que "esa discusión es propia de los trabajadores", y en cuanto a la posibilidad de que fuese Pablo Moyano respondió: "No hablamos de nombres, no es tema de un nombre, es colectivo".