Furia por el increíble motivo por el que este año no abrió Las Leñas

La indignación de operadores turísticos y prestadores de servicios de Malargüe ya es indisimulable. A través de un comunicado dejaron claro su malestar con el propietario del centro de esquí Las Leñas, Tan Sri Arumugam. "¿Que carajo está haciendo?", le preguntan y lo acusan de perjudicar a toda la provincia con su decisión de no abrir el centro de esquí. Específicamente, le reclaman la apertura del complejo de forma urgente para que todas aquellas empresas relacionadas con el turismo puedan empezar a trabajar.

El malayo Tan Sri Arumugam y el exgobernador Alfredo Cornejo

En la carta le reclaman que sea claro y honesto frente a la decisión de apertura del centro de esquí. "Nunca comunicaron ninguna intención de abrir o de no abrir. Simples comunicados semanales para reprogramar por “falta de nieve” hasta que milagrosamente apareció la nieve y allí comenzaron con comunicados totalmente ridículos para justificar lo injustificable y seguir postergando. Durante el temporal: caos total, falta de personal, coches varados, falta de combustible, cortes de luz, un verdadero desastre", describe el comunicado.

Más allá del mensaje específico para el accionista, también hay una denuncia hacia Daniel Valentini, gerente del Valle de las Leñas. "Señor accionista ¿podría contarnos como selecciona a sus directivos? Así no repetimos ese error en nuestros negocios. ¿Podría decirnos si su fin es fundir su propia empresa? Así no nos fundimos junto con ella. ¿Podría decirnos si le importa toda la gente que trabaja para usted y que confió en su empresa? Y que es el segundo año que no cuenta con el ingreso de la temporada. Por que si no le importa puede despedirlos para que busquen un destino mejor", resume el informe.

Más allá del sector privado, desde la Municipalidad de Malargüe enviaron un comunicado en un tono más formal, donde le solicitan a Daniel Valentini, gerente del Valle de las Leñas, que abra las pistas y medios de elevación para que pueda desarrollarse a pleno el turismo en el municipio ya que eso genera empleo y puestos de trabajo.

"Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, conjuntamente con el Sr. Intendente de la Municipalidad de Malargüe Lic. Juan Manuel Ojeda, a fin de solicitarle tenga a bien la posibilidad de abrir las pistas y medios de elevación en el sector que se considere más apropiado, debido a la acumulación nívea que existe en estos momentos en el Valle de Las Leñas", manifiesta en la carta el director de Turismo, Marcelo Rivarola.

Además, Rivarola le especifica que el motivo del pedido es la gran cantidad de turistas presentes en el departamento y la posibilidad concreta de generar mayor flujo turístico con esta apertura que será del beneficio de todos. "Motiva nuestro pedido la gran cantidad de consultas que se han generado solicitando este tipo de servicios en el Valle de Las Leñas", culmina.

Después de que se envió la comunicación oficial del municipio, el director de turismo, le aseguró a MDZ que se consiguió la apertura de una pista, Aero 1, con la playa de estacionamiento respectivamente y los sanitarios. Sin embargo, siguen esperando por la "apertura completa de pista con todos los servicios, incluidos los medios de elevación", resumió.

Desde el Ministerio de Turismo de la provincia, aseguran que las decisiones de abrir el centro de esquí en Las Leñas es exclusivamente de la empresa ya que son inversores privados.