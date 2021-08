López Murphy impulsa un “operativo clamor” para lograr un debate con Vidal

En el equipo de campaña de Ricardo López Murphy analizan como estrategia central de la campaña reclamar hasta el cansancio un debate con María Eugenia Vidal. “Tenemos que generar un operativo clamor para que ella acepte debatir el modelo de país, la política económica y exterior”, dicen voceros de Republicanos Unidos. Como todo retador, el economista debe buscar un golpe de efecto y sus asesores saben qué pasa por una confrontación de propuestas.

Mientras tanto, los voceros de la campaña de la exgobernadora no tienen aún una respuesta concreta. “Lo estamos analizando, ni siquiera empezó oficialmente la campaña electoral”, dicen desde el PRO porteño. Los allegados a López Murphy creen que ella no va a querer debatir porque “corre un riesgo grande”. Pero agregan que no aceptar el convite “la puede llevar a pagar un alto costo político adicional al de su polémica mudanza desde la provincia”.

También son conscientes que de llegar a negociarse un debate también debe ser de la partida el candidato del radicalismo rebelde, Adolfo Rubinstein, quien jugará un rol supuestamente más del centro a la izquierda. Pero seguramente apuntara también contra el postulante de Republicanos Unidos para quitarle votos radicales. Podría ser un escenario diferente a un mano a mano entre López Murphy y Vidal. “No importa, igual Ricardo tiene la personalidad y la formación como para lucirse frente a ambos”, sostienen sus allegados.

Tampoco descartan un plan B, que el ungido para debatir informalmente sea el candidato número dos de la lista larretista: Martín Tetaz. De acuerdo a los números que manejan en el entorno de López Murphy, el economista radical y columnista de Jorge Lanata mide mejor que la exgobernadora y el ex ministro de Economía. Sin tener el nivel de conocimiento de Vidal, Tetaz tiene una imagen positiva más alta. Seguramente va a ser un gran protagonista en la campaña.

Igual desde Republicanos dicen que van a sacar a la cancha a dos figuras destacadas de la lista. No solo a la investigadora del Conicet, Sandra Pitta, además se va a apostar fuerte al economista Gustavo Lazzari. Mediático y hábil para la polémica, el conocido “Lacha” se perfila para tener un fuerte protagonismo, casi la contracara de Tetaz.