El impacto de la foto, el temor a los escraches y las dudas de cara a las PASO

Otro repudio público al Ministro que tuvo que renunciar

El ex ministro de Salud Ginés González García pasó un mal momento en un restaurante de Buenos Aires, donde recibió un repudio de los otros comensales.

Temor al escrache

El nuevo escrache que vivió el exministro Ginés González García hizo recordar a otros momentos difíciles que le tocó vivir a exfuncionarios. Pero preocupa en general por el creciente mal humor social. Tanto, que hay algunas instrucciones partidarias para que eviten exponerse a situaciones incómodas. Ocurre a nivel nacional, pero también con legisladores nacionales de todas las provincias

El impacto de la foto: los puntos que perdió Alberto que al PJ le cuestan caro

Alberto, cada vez más golpeado.

El mal momento que vive Alberto Fernández en cuanto a su imagen como presidente preocupa a todo el Frente de Todos a nivel nacional por el posible arrastre negativo que tiene en las elecciones y la intención de voto.

Los encuestadores no se arriesgan mucho aún sobre lo que puede pasar con el resultado de las PASO por la incertidumbre que hay. Pero solo en Mendoza, Alberto Fernández cayó 5 puntos. O, dicho de otro modo, tiene una imagen negativa 5 puntos más elevada que antes del escándalo de la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yañez.

La pelea por el tercer lugar

Fueron la alternativa en 2013 y en 2017 para quienes no querían votar ni a los radicales ni al peronismo. Pero en esta ocasión no terminan de aparecer. Las terceras fuerzas, a dos semanas de la elección, siguen todavía con una baja intención de voto y ninguna supera los cinco puntos. La clave está, para ellas, en saber no solo quien logrará sortear el filtro de las PASO (3% de los votos para seguir en el caso de los cargos provinciales y 1,5% en los nacionales), sino también cual resultará la más votada en septiembre para lograr captar la atención luego camino a la elección general.



En este sentido quienes apuntan a obtener un buen saldo electoral con la Izquierda y el Partido Verde quienes estarían rondando los cinco puntos. Algo alejados de lo que podría ser una buena elección que les permite obtener bancas en la Legislatura (necesitan entre 10 y 12 puntos) y bastante más alejados de la chance de acceder a una diputación nacional. Aquí precisan, al menos, lograr el 17% de los votos.

El vecino

Los vecinos de Chacras y de Vistalba, en Luján de Cuyo, están preocupados por la inseguridad de la zona. En uno de esos barrios privados se armó, semanas atrás, una reunión de consorcio para buscar soluciones. Los vecinos se juntaron y les llamó la atención que uno de los habitantes del lugar apareciera, junto a su perro, para escuchar y aportar. Se trata del gobernador Rodolfo Suarez que se arrimó a la reunión. Más allá del derecho que tiene como vecino, hubo alguno que se incomodó porque el Gobernador era, de manera indirecta, el destinatario de las quejas más profundas por el problema.

