Gregorio Dalbón, abogado del presidente, indicó que "la salida de Alberto la puede usar cualquier mortal"

Gregorio Dalbón, quien es el representante legal del presidente de la Nación, se refirió a la situación de Alberto Fernández luego de que este se presentara ante la Justicia y de que el fiscal Ramiro González, quien había pedido el informe sobre los protocolos, imputara al presidente por la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yañez, en la cual violó lo establecido respecto del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.

Allí, Dalbón se pronunció respecto al escrito del jefe de Estado, por supuesto, a su favor, y además dijo que "la misma salida que estamos usando con Alberto la puede usar cualquier mortal".

El presidente Alberto Fernández fue imputado durante la tarde de este jueves.

"Alberto Fernández decidió presentarse solo a la Justicia como un simple ciudadano", dijo a Radio 10. Y agregó: "El presidente me manifestó que se quería hacer cargo de la causa y que quería pedirle disculpas a la sociedad. Alberto necesita que la Justicia homologue la posibilidad del articulo 59 inciso 6, y me parece que la Justicia va a tener que darle la oportunidad".

"Alberto se arrepiente de un error que se cometió, dijo que no va a volver a pasar y quiere pedir disculpas", indicó.

Y finalmente concluyó: "Es una manera de reparar el daño que se le hizo a la Salud pública mas allá de que el peligro haya sido abstracto. Era mejor que saliera reparando lo sucedido, eso lo enaltece como persona, creo que es la mejor salida para un hombre integro".

Las declaraciones previas de Dalbón

Lo expresado por Gregorio Dalbón se da luego de que días atrás, el abogado lanzara duras acusaciones contra el fiscal González. “Ramiro González puede hacer lo que quiera, pero es un coimero, y sabe que yo lo sé”. Y además agregó: “Si quiere venir a buscar plata, acá no la va a encontrar porque nosotros no lo vamos a coimear, ¿está claro?”.

Asimismo, no dejó afuera al juez a cargo de la causa, Sebastián Casanello, y manifestó: “Me importa un huevo que el juez sea Casanello. A mí los jueces me importan un huevo. Ni me va ni me viene. No le conozco la cara. Para mí Comodoro Py está recontra podrido y dentro de la pudrición esta Casanello. Que venga Casanello, que lo vamos a atender”.