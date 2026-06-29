Gregorio Dalbón le pidió a la Justicia que dicte la prisión preventiva para Manuel Adorni: "Riesgos de fuga"

El abogado Gregorio Dalbón presentó este lunes un pedido en la Justicia para que se le dicte la prisión preventiva a Manuel Adorni , tras ser desplazado como jefe de Gabinete y en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito.

Mediante una nota al fiscal Gerardo Pollicita, el letrado de Cristina Kirchner , quien había denunciado al exfuncionario meses atrás en el comienzo de sus primeras polémicas en marzo, aseguró que hay motivos suficientes para pensar que el exvocero buscará entorpecer la investigación.

“Se ordene la prisión preventiva de Manuel Adorni, por verificarse en el caso concreto la existencia de riesgos ciertos y actuales de entorpecimiento de la investigación y de fuga, en los términos de los artículos 280 y 319 del Código Procesal Penal de la Nación y 210, 221 y 222 del Código Procesal Penal Federal”, dice su pedido.

A su vez, solicita la prohibición de salida del país para Adorni: “Subsidiariamente, para el supuesto de que no se estime procedente el dictado de la prisión preventiva, se ordene la prohibición de salida del territorio nacional respecto de Manuel Adorni, disponiéndose la retención de su pasaporte, la inmediata comunicación a la Dirección Nacional de Migraciones y a los organismos competentes”.

Dalbón da cuenta de las novedades que surgieron en el proceso judicial. En medio de la investigación por la remodelación de una propiedad en el country Indio Cuá, se conocieron mensajes entre Adorni y el contratista Matías Tabar , enviados en la previa de la declaración judicial del empresario.

De acuerdo con esos reportes, los intercambios se produjeron antes de que Tabar compareciera en el expediente en el que declaró como testigo por las obras realizadas en la vivienda del funcionario.

Uno de los mensajes atribuidos al exjefe de Gabinete, expresa: “Podés contar conmigo para lo que necesites. Tenés todo mi apoyo. Te van a estar llamando de mi equipo. El abogado”. En otra intervención posterior, el exfuncionario habría insistido: “Bueno, habíamos quedado que si necesitabas mi ayuda”.

El episodio se suma a la secuencia de declaraciones públicas del propio contratista, quien confirmó haber realizado trabajos de remodelación en la vivienda del funcionario y haber recibido un total de 245 mil dólares por la obra. Tabar rechazó esa “asistencia” legal que le proponía Adorni.