Quién es la chef que quedó a cargo del restaurante y la cafetería del Bustelo

El Gobierno de Mendoza adjudicó el servicio gastronómico del Auditorio Ángel Bustelo a la chef mendocina Graciela Hisa. El Ente Mendoza Turismo (EMETUR) había lanzado una licitación tras la abrupta salida de la empresa que tenía la concesión por tres años.

Mediante la Resolución Nº 253, publicada este lunes en el Boletín Oficial, la presidenta del EMETUR, Gabriela Testa, adjudicó la concesión para la explotación comercial del servicio de catering para eventos, restaurante, cafetería y confitería del Centro de Congresos y Exposiciones “Gdor. Emilio Civit” y Auditorio “Ángel Bustelo” a la chef Graciela Josefina Hisa Logrippo.

La licitación tuvo tres oferentes y desde la Comisión de Evaluación de Ofertas del organismo consideraron que la propuesta de Hisa fue la “más conveniente, técnica y económicamente”.

En este sentido, el EMETUR rechazó otros dos ofrecimientos. Uno de Nicolás William Caruso Salas y otro de Daniela Gisel Puthod, ambas propuestas fueron desestimadas por no cumplir con los requisitos administrativos exigidos en los pliegos.

Se les solicitó acompañar el certificado de visita y completar el monto de la garantía de mantenimiento de oferta pero no cumplieron en el plazo requerido.

De todas maneras, la comisión evaluadora del EMETUR advirtió que aún teniendo en cuenta estas dos ofertas, la más conveniente era la de Graciela Hisa.

Quién es Graciela Hisa

Graciela Hisa es oriunda del Valle de Uco y tiene una larga trayectoria en el rubro de la gastronomía mendocina.

Rodrigo D'Angelo / MDZ

Tiene experiencia como chef ejecutiva de grandes eventos de Mendoza a la par de los diferentes emprendimientos gastronómicos.

Ha estado a cargo del catering de las actividades por las visitas a la provincia de los últimos presidentes y también reconocidos artistas internacionales.

Una licitación apresurada

El Gobierno de Mendoza salió a licitar la confitería y restaurante del Centro de Congresos y Exposiciones y el Auditorio Ángel Bustelo, apenas 9 meses después de haber adjudicado este servicio gastronómico.

Esta decisión se tomó luego de la abrupta salida la empresa La Criolla SAS que había obtenido la concesión en septiembre de 2025, pero que decidió rescindir el contrato antes de tiempo.

La compañía propiedad del empresario Eduardo Hugo Funes alegó motivos internos y operativos que le impidió continuar con la concesión que tenía un plazo de duración de tres años y podía ser prorrogada hasta un máximo de dos años más.