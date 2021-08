Macri trató de mentiroso a Alberto y dijo que subestimó a Cristina

De un momento a otro y contra todo pronóstico (y consejo de sus consultores), Mauricio Macri pasó a tener una participación activa en la campaña de Juntos por el Cambio en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires. La salida eufórica no podía no tener su galardón, que equivalió a realizar fuertes críticas a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner. Por eso, luego de hacer sus recorridos brindó declaraciones televisivas en el programa de Luis Majul. En un tono que no puede ser otro sino el de campaña, utilizó lo que oficialismo y oposición tienen como primera herramienta en sus relatos de campaña: culpar al oponente de todo y responsabilizarlo por todo.

“Estamos atravesando un momento muy triste. Los argentinos se dan cuenta que lo de la ‘heladera llena' es una mentira”, comenzó diciendo el exmandatario. Y especificó: “Hoy tenemos una Argentina sin rumbo”. Luego se refirió al tema de las inversiones, que consideró nulas: “Hoy nadie invierte en la Argentina. El peor virus del populismo es generar resignación”.

Alberto Fernández es un mentiroso serial, dijo Macri

Una de las frases más duras las dirigió directamente a la figura presidencial de Alberto Fernández, a la que consideró debilitada: "Hay una destrucción de la palabra presidencial. Lo que hizo el Presidente fue una inmoralidad". Y para poner más énfasis, dijo que ese error no puede quedar en un simple pedido de disculpas, sino que "se debe presentar a la Justicia".

Macri hizo todo tipo de declaraciones | Imagen ilustrativa

Las declaraciones ya venían picantes y Mauricio Macri aceleró un poco más y trató al Presidente de mentiroso. “Alberto Fernández es un mentiroso serial. Tenemos un Presidente que miente las 24 horas del día”. De hecho, como para ya adentrarse de lleno sobre Cristina, optó por dar su parecer respecto de la actuación que deberían tener las autoridades opositoras y de la Justicia: “Si o sí debe haber una comisión que investigue lo que ha pasado”.

Para Cristina, no tanto lo peor

Luego de haber enfocado un primer tramo de la entrevista a la figura de Alberto y del "debilitamiento" que tiene su figura presidencial, pasó a hablar directamente de su fiel y mejor opositora, Cristina Fernández de Kirchner, de la que dijo haberla subestimado. “Subestimé a Cristina porque ella nunca se fue, ella siempre tuvo el poder, y fue siempre la que mandó".

Por supuesto, Macri no podía privarse de sus metáforas: "Yo fui invitado a organizar una fiesta donde Cristina manejaba el catering y el DJ”, dijo en relación al escenario político. Luego, al respecto concluyó que lo que él pretende es acercar un cambio a la Argentina. “Explicar y comprometer a todos con un cambio es un enorme desafío y es lo que queremos”, dijo.