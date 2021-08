Fuerte advertencia de Mario Negri a Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta: "Guarda con..."

En medio del escándalo por los festejos en Olivos durante el aislamiento obligatorio, el diputado nacional Mario Negri le advirtió al presidente Alberto Fernández que "deje de amedrentar a terceras personas", en relación a las presuntas acusaciones contra Stefanía Domínguez, la amiga de Fabiola Yáñez señalada como la responsable de filtrar las fotos del encuentro.

Asimismo, cuestionó algunas disidencias en Juntos por el Cambio por el pedido de juicio político a Alberto Fernández, particularmente las de Horacio Rodríguez Larreta, Elisa Carrió y Martín Tetaz, aunque pidió "no caer en la trampa de pelearnos" que pueda distraer y refortalecer al oficialismo.

Luego de recordar que en Diputados se plantearon anteriormente al menos otros cuatro pedidos de juicio político contra Fernández "y nadie se conmovió", Mario Negri aseguró que "no aliento ningún golpe palaciego", y que tras una reflexión sobre si acompañaba o no el actual reclamo de los diputados opositores, finalmente decidió plegarse: "La verdad es que fue la gota rebalsó el vaso. Respeto todas las opiniones, pero las instituciones no pueden mirar al costado".

Horacio Rodríguez Larreta fue uno de los dirigentes opositores que expresó su rechazo al pedido de juicio político contra Alberto Fernández.

"Una semana antes decís que Cristina es la que gobierna, a la otra semana decís que no", recriminó Negri sobre las opiniones de Horacio Rodríguez Larreta y Martín Tetaz, que se expresaron en contra de un juicio político. El legislador cordobés se refirió puntualmente al economista devenido en precandidato a diputado en la Ciudad de Buenos Aires, que justificó su posición en que ante una eventual destitución sería Cristina Kirchner la nueva presidenta. "Estamos en un presidencialismo invertido, con un gobierno que tiene una fórmula contra natura y siendo el único caso en la historia argentina donde el poder reside en el vicepresidente que colocó a un presidente", contraargumentó en declaraciones al programa La Trama del Poder, del canal LN+.

De todas maneras, intentó minimizar el debate interno en Juntos por el Cambio y señaló: "Guarda con que caigamos en la trampa de pelearnos".

A su vez, Mario Negri también le lanzó una fuerte advertencia a Alberto Fernández: "Hay que advertirle al Gobierno que deje de amedrentar a terceras personas que pueden haber estado en la fiesta", en alusión a Stefanía Domínguez. "En vez de salir por arriba, cada día se meten en lo más profundo", añadió.

"Vienen mal cansados porque sacan el video de la fiesta justo el día donde ahí hay champagne y dulce de leche y después salen 10.000 personas haciendo cola y firmando un papelito para que le den un peso del subsidio por la pobreza que tiene la Argentina. Esa era la imagen del poder bicéfalo que tiene el país", concluyó.