Se reaviva la embestida de Cristina y Máximo Kirchner contra Alberto Fernández

Lejos de las muestras de unidad y consolidación frente a las feroces críticas, el Frente de Todos atraviesa una nueva etapa de conflictos internos a raíz del escándalo desatado por las visitas en la Quinta de Olivos y el cumpleaños de Fabiola Yáñez durante el aislamiento sanitario. Tras la breve paz producto del cierre de listas, Cristina Kirchner y Máximo Kirchner retomaron su ofensiva contra un debilitado Alberto Fernández para quitarle el único espacio de poder que le queda en el Gobierno.

El 'Olivos-gate' significó un punto de quiebre en Alberto Fernández. Desesperado y preocupado por la furia social incluso entre los militantes kirchneristas y los embates de la oposición, el presidente recurrió nuevamente a lo que considera su única salvaguarda en el oficialismo: Cristina Kirchner.

Sin embargo, la ayuda vicepresidencial no sería gratis. "Yo hoy te pido Alberto que no te pongas nervioso porque cuando uno es presidente en nombre de una fuerza nacional y popular, las equivocaciones se magnifican en los gobiernos populares para indignar", le dijo Cristina al presidente en el acto que ambos compartieron ayer. Y completó: "Alberto, tranquilo, pone orden en lo que tengas que poner orden, no te pongas nervioso, quedate tranquilo".

El acto de ayer en la Isla Maciel le permitió a Cristina Kirchner enviarle un nuevo mensaje a Alberto Fernández.

Más allá de intentar tranquilizarlo como a un niño berrinchudo, la estrategia de Cristina Kirchner, que está avalada por su hijo Máximo Kirchner, se basa en que en realidad sea ella misma quien ponga orden, pero a su manera, según advirtió Laura Di Marco.

"Lo que reactivó la foto de Olivos es un viejo plan que tienen Cristina y Máximo Kirchner de intervenirle el Gobierno a Alberto Fernández a través de un jefe de Gabinete que sea del palo", detalló la periodista en el programa +Voces, del canal LN.

Esta idea que viene dando vueltas desde hace tiempo para reemplazar a Santiago Cafiero trae consigo dos nombres que suenan cada vez más fuerte: "Se habla de Agustín Rossi o de Sergio Massa", indicó Di Marco.

Aunque Sergio Massa es un número puesto para ingresar al gabinete, ya sea como coordinador de los ministros o un superministro que aglutine varias funciones, lo que sorprende es que reaparezca el nombre de Agustín Rossi, que desobedeció a la propia Cristina Kirchner para competir en las internas de Santa Fe contra las listas impulsadas por el gobernador Omar Perotti, incluso costándole su puesto como ministro de Defensa.