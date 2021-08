Gabriela Cerruti, enfurecida tras la nueva foto de Olivos

La diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Cerruti, se refirió a la nueva foto sacada a la luz, donde se ve una celebración de fin de año en la residencia presidencial de Olivos, que convocó a más de 70 dirigentes del Frente de Todos sin respetar las medidas sanitarias. Cerruti aparece en dicha foto y es por ello que posteriormente salió al cruce en sus redes sociales, intentando dar su punto de vista respecto de lo sucedido.

"Están tratando de montar una operación con fotos públicas, que están en las redes y en todos los medios desde hace seis meses. Que coman ese pasto los trolls lo entiendo, pero...¿los periodistas? ¿Por qué no se escandalizaron cuando se publicaron? ¡Porque no pasaba nada!", indicó Cerruti.

Están tratando de montar una operación con fotos públicas, que están en las redes y en todos los medios desde hace seis meses. Que coman ese pasto los trolls lo entiendo, pero...¿los periodistas? ¿Por qué no se escandalizaron cuando se publicaron? Porque no pasaba nada! — Gabriela Cerruti (@gabicerru) August 18, 2021

Asimismo, la diputada expresó: "En diciembre, la misma semana de la reunión de bloque con el presidente en el Quincho abierto de la Quinta de Olivos, estuvimos con el congreso repleto, presencial, y los balcones colmados, votando por ejemplo la ley del aborto. Y la Plaza llena. Y una semana después las playas".

"Es la última vez que digo algo sobre el tema, y ya casi no paso por Twitter, pero no puedo salir de mi asombro de la ignorancia, brutalidad y mala fe de gente que dice que es periodista. Del macrismo y los trolls nunca esperé nada, así que no hay sorpresa, obvio!", concluyó.