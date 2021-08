Archivaron la compulsa penal de Walter Bento contra la candidatura de Rodolfo Suarez

El Ministerio Público Fiscal de Mendoza rechazó este martes la compulsa penal que había emitido Walter Bento respecto a la candidatura de Rodolfo Suarez a senador nacional suplente. Para Bento, existía la posibilidad de que Suarez hubiese incurrido en el delito contemplado en el código 248 del Código Penal por presentarse como candidato cuando el artículo 115 de la Constitución de Mendoza establece que debe pasar un año desde que dejó el cargo de gobernador para ir por ese cargo.

Los fiscales que intervinieron sostienen que no existen elementos penales para sustentar la compulsa que emitió Bento. Incluso remarcan que ese mismo magistrado luego entendió que no había impedimento constitucional para que Suarez sea candidato.

"Ahora bien, luego de analizar pormenorizadamente las constancias de autos entiendo que el accionar denunciado, prima facie, no constituye delito por cuando no encuadra en ninguna figura penal", señala la fiscal Gabriela García Cobos. En este sentido interpreta que la candidatura de Suarez no vulnera el artículo 115 de la Constitución Provincial que textualmente establece que el gobernador "no podrá ser electo senador nacional hasta un año después de haber terminado su mandato".

Para la fiscal esto ha quedado fuera de contexto dado que esa prohibición se fundaba en que el senador nacional lo elegía la Legislatura y el gobernador podía influir sobre ella, pero desde la reforma de la Constitución Nacional en 1994 eso cambió y los senadores se eligen por voto popular.

"Las normas nunca son ajenas al tiempo en que se dictan. Las normas responden a los tiempos y a sus circunstancias. En aquella época cuando se redactó el último párrafo del artículo 115 de nuestra carta magna provincial, se tuvo un objetivo claro y específico que respondía a un sistema de elección de los miembros del senado que hoy no existe. El cambio de los tiempos hace que dicha norma ya no pueda proteger aquello que tenía por objeto: evitar manipulación en el sistema indirecto de elección. Advirtiendo estos cambios, mal podríamos hablar de dolo directo, de omisión de cumplimiento de requisitos legales", subraya el Ministerio Público para mandar a archivo la compulsa penal.

Pero además de ello, sostienen que aún sin tener en cuenta esa interpretación de la Constitución de Mendoza tampoco existe una decisión del gobernador que pueda calificarse como una violación del artículo 248 del Código Penal. Específicamente, la norma señala que "será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales".

”Tampoco hay evidencia de existencia del tipo objetivo ya que no nos encontramos en el ámbito de sus funciones como lo exige el ultimo párrafo del artículo 248 del Código Penal invocado en la compulsa, no hay evidencia alguna de utilización de la función público como medio o instrumento para violar la normativa constitucional", sostiene el fallo. En otras palabras, expresa que el artículo 248 pena las acciones de gobierno y la candidatura no es un acto de esas características.

"En efecto, no se advierte que la acción denunciada implique un ejercicio abusivo o arbitrario cometido con la clara intención de violar la Constitución máxime a partir del análisis sistemático que se ha realizado de la Constitución Provincial y de la Constitución Nacional", finaliza el fallo firmado por Gabriela García Cobos.