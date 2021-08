Incómodo momento de tensión en una entrevista de Luis Majul a Victoria Tolosa Paz

El periodista Luis Majul y la candidata a diputada nacional Victoria Tolosa Paz protagonizaron una tensa entrevista anoche en La Cornisa. Allí, la representante del Frente de Todos cruzó al conductor de La Nación+ y lo tildó de "militante del PRO" por decir que 1 de cada 3 pesos de la deuda que tomó Macri fue para pagar deuda anterior.

"¿Vos querés justificar la política económica de Mauricio Marcri? Estás en todo tu derecho. Y no vengo acá a justificar nada. Vengo a decir lo que estamos haciendo. Porque vos un periodista no sos un militante del PRO. No sé...pregunto ¿sos periodista?", disparó Tolosa Paz en medio de la entrevista.

"Bueno entonces hablame como un periodista no como un militante del PRO. Porque si no, vamos y nos tomamos un café y vamos a hablar de política con el militante del PRO", retrucó luego de que Majul aclarara que él es periodista y no militante.

Pero no fue el único cruce durante la nota. La invitada también incomodo a Majul al referirse a las empresas que han dejado el país y trató de realizar una suerte de síntesis -no del todo precisa- sobre las empresas que han dejado el país.

"Se fueron de argentina 19 empresas. Diez se fueron definitivamente y en las otras nueve se reconvirtieron sus accionistas. ¿Lo conocés a Nicolás Caputto?", manifestó con doble intención Tolosa Paz por la relación que Caputto mantiene con el expresidente Mauricio Macri.

"No estoy hablando de banderías políticas. Es un ejemplo concreto. Tomen nota. Diez empresas se fueron definitivamente, de las cuales cinco son aéreas. Pero se fueron de Argentina, de Perú, de Colombia y Ecuador. El covid destruyó el negocio de aeronavegación de pasajeros", sostuvo.

"Pero nueve de las 19 fueron comprada por capital nacional. Por ejemplo Walmart la compró Francisco De Narváez, y otra la compró Nicolás Caputto. Lo que digo es que hasta los amigos de Macri están invirtiendo hoy en Argentina", subrayó Tolosa Paz.

Por otro lado, Majul le preguntó a Tolosa Paz por la foto del festejo del cumpleaños de Fabiola Yañez y la candidata a diputada intentó no profundizar en el tema. "Todo lo que pasó con respecto a este episodio fue aclarado con Alberto Fernández y con Santiago Cafiero. Fue un error, no debió haber ocurrido y se pidió perdón. Me parece que es suficiente lo que piensa el presidente", aseveró.