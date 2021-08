La mano derecha de Cristina Fernández de Kirchner busca una banca en el Senado

Después de la finalización de su segundo mandato presidencial, Cristina Fernández de Kirchner fue reduciendo su círculo de colaboradores. El tiempo que estuvo en el llano mantuvo obviamente su vínculo con su fiel colaborador Oscar Parrili y fue intimando con un grupo de jóvenes camporistas donde se destaca Anabel Fernández Sagasti, Mayra Mendoza, Luana Volnovich y fundamentalmente la pampeana María Luz Alonso. Más conocida como “Luchi”, en estos años se ha transformado en la preferida de Cristina y su mano derecha. Tal es así que actualmente es la secretaria administrativa del Senado, cargo estratégico si los hay.

Por eso ahora va como candidata a senadora por La Pampa en acompañando en segundo lugar a Pablo Daniel Bensusán, ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos del gobernador de Sergio Ziliotto. Luz es de la localidad pampeana de Victoria, su familia es de origen peronista y tiene una licenciatura en Ciencias Económicas. Junto al actual intendente de la capital provincial, Luciano Di Napoli, Alonso lideran La Cámpora pampeana.

Fue electa diputada en 2011 con sólo 25 años de edad, no pudo reelegir en 2015 pero sus excolegas la nombraron secretaria de Coordinación Operativa de ese cuerpo, por gestión de Máximo Kirchner. En 2019 entró como diputada provincial en La Pampa, pero no asumió para ser nombrada por Cristina como secretaria administrativa del Senado, un cargo relevante porque controla la caja. “Luz es un cuadro político típico de La Cámpora, pero por sobre todas las cosas es la sombra de su jefa”. Discreta y muy activa se ha erigido en una colaboradora indispensable para la vicepresidenta. No solo se encarga de las cuestiones administrativas, sino que además es parte de “la mesa chica” de CFK.

En junio de este año fue proclamada vicepresidenta del PJ pampeano y el gobernador Ziliotto quedó titular partidario. Comentan que Alonso fue la operadora de la reconciliación de Cristina con el líder provincial Carlos Verna. Ambos venían de una larga pelea al final del segundo mandato de la vicepresidenta y en 2019 mucho venían al exgobernador jugando con el peronismo federal que intentaba armar Miguel Pichetto, Sergio Massa y Juan Schiaretti. Pero “Luchi” logró que Verna y Cristina hicieran las paces y el peronismo pampeano jugará en la campaña presidencial con Alberto Fernández.

Luz Alonso integra la mesa chica de Cristina Kirchner.

El PJ pampeano es prácticamente imbatible, gobierna el distrito en forma ininterrumpida desde 1983 y todo parece indicar que este año se encamina nuevamente a un triunfo frente a Juntos por el Cambio que aparece enfrentado sin haberse podido recuperar de la dura derrota local en 2019. Por eso, a pesar del segundo lugar que ocupa Alonso, las chances de ocupar una banca en el Senado son muy altas, no tanto por ella, sino por la alta popularidad del Gobernador que prácticamente será el eje de la campaña.