Enojado, Florencio Randazzo lanza una catarata de spots caseros

El precandidato a diputado nacional de la provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo, realizó una serie de spots informales, casi domésticos, titulados “Florencio Intimo” en los que critica sin piedad al actual gobierno y reclama un cambio de la sociedad, porque sino “esto cada vez está peor”.

Los videos, grabados de manera casera, al menos así parece, habrían sido durante la misma jornada y muestra al candidato tal cual es, iracundo, decidido y más que molesto por la actitud de una sociedad a la que le reclama otra actitud.

Parece, en el mensaje, lo que planteaba Mauricio Macri hace seis años cuando también reclamaba lo mismo. Un cambio. Y para eso, él se presenta como el dirigente ideal, que puede plantear soluciones concretas y no sólo excusas. La remodelación ferroviaria, los nuevos documentos de identidad y los pasaportes y hasta la implementación de la tarjeta SUBE, que sirvió para ordenar y controlar mejor el flujo de pasajeros y los antiguos subsidios cruzados, son algunos de sus ejemplos..

“Tanto la Democracia como la Economía tienen leyes universales. O las respetas o terminas como Argentina, donde hay un 51% de tipos que trabajan en la informalidad, inflación de 60%, extrema pobreza… ¿Queremos eso? Bueno, sigamos con Mauricio, con Cristina o con los Massa, así estamos”, muestra uno de sus relatos difundidos por las redes.

En otro, donde se observan unas llamativas medias que a veces distraen, Randazzo ratifica que “hay que asumir y tomar decisiones. Se puede, claro que se puede, si no te tenés que ir… ¿Para qué vas a estar cuatro años? ¿Para no hacer nada?, se pregunta y se responde rápidamente. “Está lleno de chantas”

Los mini spots terminan con la leyenda “Ni de un lado ni del otro. Del tuyo. Florencio hace bien… En uno de los más potentes discursivamente, el candidato bonaerense, se mostró enérgico.

“De acá se sale con decisión política. No es que yo sabía hacer pasaportes. Hay que tener decisión para hacer las cosas que le solucionen la vida a la gente. Te puedo contar veinte ejemplos de esos. Pero la fácil es echarle la culpa a otro porque esto hace cincuenta años que viene así y no lo podemos reformar. Si no vas a poder resolver nada, pelotudo, ¿para qué carajo seguís? Andate a tu casa… “, expresó.

A continuación, sin tragar saliva, disparó: “Vos los escuchás a Alberto echándole la culpa todos los días a Macri, a Kicillof todos los días contra Vidal… ¡Dejate de romper las pelotas que la gente quiere que le resuelvan los problemas!”.

Tampoco se olvidó de la situación de los chicos y el colegio. “Estoy podrido de no animarnos a cambiar el sistema educativo actual, por ejemplo. Estamos enseñando para el siglo pasado. ¿Cuántos pueden salir como programadores, ingenieros en informática?... Aunque sea que tengan conectividad, ¿queremos darle algo importante?… Démosle conectividad para que estén interconectados con el mundo. No. Le damos una bolsa de mercadería… Basta, no me quiero enojar más”.

Un Randazzo auténtico, firme, autoreferencial al extremo, con ganas de sacudir a una sociedad que, ante tanta angustia y falta de horizontes, no sabe qué camino seguir.

Su campaña política, parece, está llena de golpes directos, como el sketch que protagonizó, como lanzamiento oficial, con una supuesta ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Los 8 spots de Randazzo: