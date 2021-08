¿Cristina Fernández de Kirchner armará en Defensa su “cancillería paralela”?

Mientras desde la Casa Rosada se pretende instalar que la elección de Jorge Taiana para el ministerio de Defensa responde a una decisión del presidente Alberto Fernández por el “perfil moderado” del sucesor, lo cierto es que en el amplio mundo del Frente de Todos todavía se intenta descifrar la movida que tiene el sello de Cristina Fernández de Kirchner.

En ámbitos diplomáticos y castrenses la sorpresa no fue muy bien recibida por tratarse del “hombre de confianza” de la Vicepresidenta en los asuntos de política exterior. Anoche comenzó a circular el rumor respecto a que la designación de Taiana responde a la necesidad de implementar una “cancillería paralela” en la cartera de Defensa.

En el actual contexto internacional y regional ya no hay compartimientos estancos entre defensa, política exterior y seguridad. Y el temor que se percibe es que el senador empiece a hacerle sombra al canciller Felipe Sola y al mismo tiempo a ocupar el espacio que nunca lideró Gustavo Beliz en la Secretaría de Asuntos Estratégicos.

En ese cargo fue un gran protagonista Fulvio Pompeo durante la administración de Mauricio Macri, marcando la agenda del Ministerio de Relaciones Exteriores y Defensa de la mano de Marcos Peña. Ese circuito está vacío en el gobierno de Fernández y el funcionario que jura mañana puede empezar a influir por instrucciones de Cristina.

“Debe ser la primera vez que el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado se convierte en ministro de Defensa”, dice un veterano dirigente del peronismo. Otras fuentes creen que Taiana va al Poder Ejecutivo para llevar adelante la "agenda en serio" que quiere CFK en términos de alineamiento geopolítico. “Jorge interpreta a las mil maravillas la política exterior multilateral que pretende la doctora con una apuesta fuerte por China y Rusia”, comenta un conocedor de los movimientos en el Instituto Patria.

Felipe Solá no tiene una gestión bien ponderada por Cristina Kirchner.

No se trata de chavizar la estrategia del oficialismo, pero sí marcar una agenda más audaz en términos geopolíticos. Para el Instituto Patria profundizar la relación bilateral “significa entrar en el unilateralismo y la injerencia en asuntos externos”. Una forma de justificar que no se condene la violación a los derechos humanos en Venezuela, Cuba o Nicaragua. Muchos creen que Taiana va a ser un controller de Sola, quien para CFK integra la lista de “funcionarios que no funcionan”.

Desde el entorno del cristinismo, el senador Oscar Parrili sigue con mucha atención lo que ocurre en el Palacio San Martín a través de información que recibe de varios funcionarios, entre ellos Martin Granovsky, a cargo del Programa de Evaluación de las Políticas Públicas.

Mientras tanto, en el mundo diplomático se dice que el cristinismo apunta a acelerar la agenda de Cristina: “5 G y Huawei, Equipamiento militar chino. La base en Ushuaia. El acuerdo con Beijing por la pesca. Ciberseguridad y ciber inteligencia con software y hardware chino ideal para el control social”, enumera una fuente. Objetivos demasiado ambiciosos frente a la Casa Blanca que no quiere a China con ese peso en la región.

Gustavo Beliz tampoco está pasado un buen momento.

Respecto a la futura gestión en Defensa se comenta de la salida de la mayoría de los funcionarios que acompañaron a Agustín Rossi, a excepción del secretario de Relaciones Internacionales, Francisco Cafiero, primo del jefe de Gabinete, quien viene impulsando la necesidad de concretar operaciones conjuntas con las FFAA chinas.

Además, circulaba como números dos Alfredo Forti, muy cercano a Horacio Verbitsky, otro ganador de esta movida. También se dice que el futuro ministro desea cambiar a los jefes de los estados mayores. Quizás pueda continua el titular del Conjunto, general Juan Carlos Paleo. Más preguntas que respuestas.