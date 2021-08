Interna caliente: Facundo Manes criticó a la gestión de Mauricio Macri

La interna de Juntos por el Cambio parece no bajar su temperatura, y el candidato que busca llevar a la UCR al podio dentro del frente es el que aviva el fuego con declaraciones cada día más picantes sobre sus aliados del PRO. Luego de ser acusado de "mentiroso" por Elisa Carrió e, incluso, de poder ser llevado a la Justicia por la histórica dirigente, Facundo Manes subió la apuesta y, esta vez, apuntó contra Mauricio Macri.

El precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires se mostró en desacuerdo con las políticas que llevó adelante el expresidente al indicar que "dieron muchos planes sociales pero sin salida laboral real". También apuntó sus dardos contra Horacio Rodríguez Larreta al asegurar que "desconoce la visión de país" que el jefe porteño tiene.

A pesar de estas chicanas, el neurocirujano dijo que quería encarar la campaña con su propia agenda y "sin atacar a nadie". Sobre su futuro político, comentó que desde el radicalismo se debe trabajar en los problemas actuales y futuros para llevar adelante "la revolución del conocimiento".

Según Manes, la UCR debe "liderar la coalición" y posicionarse como una fuerza política fuerte "como en el '83". Sin embargo, evitó dar un pronóstico sobre lo que ocurrirá el 12 de septiembre: "Eso lo va a decidir la gente cuando vaya a votar en las PASO".

Sobre el panorama para lo que resta del año y las elecciones legislativas generales, el precandidato dijo firmemente que espera ganarle al oficialismo, pero puso reparos en la estrategia que debe llevar su frente para hacerlo: "Estoy convencido de que la oposición necesita no ser solo 'anti'. Quiero ganarle al kirchnerismo con un salto cualitativo de la oposición. Y eso lo tiene que hacer un partido centenario, como la UCR, que convoque a todos".

Corazón radical y lejos del PRO

Facundo Manes volvió a negar haber pertenecido alguna vez a Cambiemos, pero aseguró que "tenía el corazoncito radical, y el partido era parte del espacio".

Al ser consultado por la frase que pronunció hace unos días en una entrevista concedida al diario La Nación ("Espero que no se gasten los impuestos de los porteños en la campaña") y que apuntaba a su rival interno Diego Santilli, Manes respondió: "Fue sólo una expresión de deseo, nada más. En la política a veces se buscan cosas donde no hay, por eso se hizo lío".



Y en el mismo tono, añadió: "No dudo que se va a hacer bien todo. Yo quiero venir a hablar de una nueva agenda, no vine a atacar a nadie, yo me formé para curar, vengo a sanar la política".