La contundente respuesta de Lacalle Pou que dejó atrás a Alberto Fernández

Un duro ida y vuelta se vivió este jueves en la cumbre del Mercosur. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, se refirió a los pedidos de flexibilización de acuerdos comerciales que reclama Uruguay y aseguró que "nadie se salva solo". A la hora de hacer uso de la palabra, el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou respondió con convicción y aseveró: “El mundo va muy rápido y Uruguay va para allá, ojalá vayamos todos juntos”.

De todas maneras, el presidente de Uruguay aclaró que van a "respetar el ordenamiento jurídico vigente del Mercosur". "Ayer nuestro canciller, junto a la ministra de Economía, en lo que se trata de un zona de libre comercio, hemos comunicado que el Uruguay pretende avanzar con otros países y esto no significa vulnerar ni violentar la regla de consenso”, aseveró Lacalle Pou.

En este sentido remarcó que "el mundo va muy rápido" y dijo que "se está entrelazando comercialmente". "Por eso, amigos presidentes, con tranquilidad, les queremos decir que hacia allá va el Uruguay. Ojalá vayamos todos juntos”, advirtió.

“Nuestro país tiene vocación aperturista. Nuestro país, como el Mercosur, tiene esa vocación. Tenemos que seguir avanzando con la Unión Europea. Los intentos frustrados generan escepticismo y desconfianza. El Uruguay quiere avanzar con el Mercosur, tenemos más fuerza, más dimensión y más poder negociador con el mundo”, aclaró.

De esta manera, vuelven a salir a la luz las diferencias que existen entre Lacalle Pou y Alberto Fernández que ya habían salido a flote en la última reunión del bloque en la que Alberto Fernández le dijo a Lacalle Pou que si consideraba que Argentina era un lastre que "tomen otro barco".

“Si nos hemos convertido en una carga, lo lamento. No queríamos ser una carga para nadie. Terminemos con esas ideas que ayudan tan poco a la unidad. No queremos ser lastre de nadie. Si somos un lastre, que tomen otro barco. No somos lastre de nadie, es un honor ser parte del Mercosur“, había expresado Fernández meses atrás.