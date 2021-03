Mercosur: incómodo cruce entre Alberto Fernández y Lacalle Pou en plena cumbre

Este viernes se llevó adelante de forma virtual la cumbre por el 30° aniversario de la firma del Tratado de Asunción por el que se creó el Mercosur. Si bien el presidente Alberto Fernández aseguró que en aquel momento se lograron dejar atrás las tensiones que existían y se apostó por la unidad, a los pocos minutos protagonizó un insólito intercambio con el presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou.

EN VIVO | El Presidente encabeza la reunión de Jefes de Estado del Mercosur, con Bolivia y Chile como invitados, al cumplirse 30 años de su creación. https://t.co/7GfWTaN7Bt — Casa Rosada (@CasaRosada) March 26, 2021

Es evidente que existen diferencias sustanciales entre los actuales mandatarios nacionales y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro propuso que se avance con una reducción de aranceles. A este pedido se sumó el presidente uruguayo, cuyas declaraciones calentaron la conversación y derivaron en un cruce impensado.

“Obviamente que el Mercosur pesa, obviamente que su producción pesa en el concierto internacional, lo que no debe y no puede ser es que sea un lastre”, sostuvo Lacalle Pou al hacer uso de la palabra. Minutos después Alberto Fernández contestó con prepotencia.

"Si nos hemos convertido en una carga, lo lamento. No queríamos ser una carga para nadie. Terminemos con esas ideas que ayudan tan poco a la unidad. No queremos ser lastre de nadie. Si somos un lastre, que tomen otro barco. No somos lastre de nadie, es un honor ser parte del Mercosur", dijo Fernández ofuscado a la hora de cerrar el encuentro.

Alberto Fernández defendió a rajatabla el Mercosur y aseguró que "desde sus primeros años buscó avanzar en acuerdos comerciales con todos los países de la región, lo que permite que hoy en día se haya construido un área de libre comercio con la mayor parte de los países de América Latina y también negociado acuerdos comerciales con otros bloques y países".